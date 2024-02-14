Чрезмерная опека Кэти Холмс спасла ее дочь от сайентологии, – мнение

17-летняя Сури Круз – единственная биологическая дочь актера. Уже много лет отец с ней не общается, поскольку она не разделяет его веру.

Если бы актриса Кэти Холмс сохранила свой брак с коллегой по цеху Томом Крузом, ей бы не удалось оградить свою дочь Сури от вовлечения в сайентологию, пишет Джессика Тейлор в своей колонке для Daily Mail.

Пара прожила в браке шесть лет после того, как связала себя узами брака на сайентологической церемонии в Италии в 2006 году. Однако по мере того, как брак продолжался, источники, близкие к Кэти, предполагали, что она чувствовала себя все более запуганной церковью, в которой Том остается влиятельной фигурой и сегодня.

Холмс решила расторгнуть союз из-за опасений, что ее дочь тоже станет адептом сайентологии. Ее решение отказаться от религии, а также развод вызвали серьезный разлад между бывшими супругами, в результате чего отношения Тома и Сури с годами становились все более отдаленными. К тому же, перед глазами Холмс был пример первой жены Тома, Николь Кидман. Актриса отдалилась от детей, которых она усыновила вместе с Крузом, Беллы и Коннора, когда они остались в церкви после ее ухода.

Последней каплей для Кэти стало то, что в дом пары переехали члены Церкви Сайентологии.

Том Круз мечтал видеть свою дочь рядах адептов сайентологии Фото: Getty Images

Быстро и без проблем развестись с Томом Кэти помог ее отец Мартин Холмс, адвокат по бракоразводным процессам. В результате развода Тому присудили выплачивать по $400 тысяч алиментов для дочери до достижения ею 18-летия. Он также обязан оплачивать медицинские и стоматологические расходы Сури, ее страховку, траты на образование и обучение в колледже. Деньги выплачиваются электронным переводом.

Что касается образования Сури, пара согласилась, что их дочь не будет посещать школу-интернат.

Кэти получила единоличную опеку над их дочерью, а Тому были предоставлены "значимые" права посещения

Сейчас ни Кэти, ни Сури не общаются с Томом Крузом, а в прошлом году источники сообщили, что он "не участвует" в жизни своей дочери.

Тем не менее Сури выросла самодостаточной и умной девушкой, а Кэти сумела оградить ее от излишнего внимания и обеспечила ей нормальное взросление. Сейчас она сосредоточена на подготовке к высшему образованию и, как говорят, подумывает о карьере в сфере моды.

"Сури подает заявления в колледжи повсюду. Кэти действительно хочет, чтобы она осталась в Нью-Йорке, чтобы они могли быть ближе друг к другу. Кэти очень гордится ею, но при этом чрезмерно ее опекает", – говорят источники. Именно эта гиперопека и спасла девушку от сайентологии.

Ранее Фокус писал, что Том Круз официально подтвердил свои отношения с российской моделью.