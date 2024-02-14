"Не злая мачеха": история взаимоотношений принца Гарри и королевы Камиллы

В своих интервью и мемуарах герцог Сассекский обвинял вторую жену отца в том, что она "стала третьей" в браке Чарльза и принцессы Дианы. Впрочем, были и моменты, когда он хвалил возлюбленную отца и благодарил ее.

Это давно не секрет, что у принца Гарри напряженные отношения с королевской семьей Великобритании, о чем говорят последние несколько лет. Особенно прослеживалось напряжение между герцогом Сассекским и королевой Камиллой, второй женой короля Чарльза III. Об этом пишет Hello Magazine.

Еще в январе 2023 года мир получил более яркое представление о многочисленных конфликтах, когда младший сын британского монарха выпустил свои скандальные мемуары "Запасной". Одним из самых больших открытий стало то, насколько критично принц Гарри относится к своей мачехе, королеве Камилле.

Королева Камилла и принц Гарри в 2015 году Фото: Getty Images

Во время одного из своих телеинтервью на CBS с Андерсоном Купером герцог Сассекский объяснил: "Она была третьим лицом в их браке, ей нужно было реабилитировать свой имидж". Под "их" он имел в виду союз Чарльза и принцессы Дианы, которая погибла в Париже в 1997 году. За год до этого они развелись, а с Камиллой король официально поженился только в 2005 году, хотя об их отношениях было известно давно.

В мемуарах также было подробно описано, как Гарри и его брат принц Уильям попросили отца не жениться на Камилле.

"Мы не считали это необходимым. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы, — рассказал он в эфире CBS. — Зачем заходить так далеко, когда вам это не обязательно нужно? Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, насколько он счастлив с ней. Так что в то время это было "Окей"".

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

После этого журналист спросил Гарри: "Вы написали, что она начала кампанию в британской прессе, чтобы проложить путь к браку. И вы написали: "Я даже хотел, чтобы Камилла была счастлива". Возможно, она была бы менее опасной, если бы была счастлива. Чем она была опасна?" На что герцог ответил: "Из-за потребности, чтобы она реабилитировала свой имидж. Это делало ее опасной из-за связей, которые она налаживала в британской прессе. И с обеих сторон была открытая готовность торговать информацией".

Король Чарльз, принц Гарри и королева Камилла Фото: Getty Images

В "Запасном" Гарри также написал, что Камилла "пожертвовала мной на своем личном алтаре PR".

В 2005 году как принц Гарри, так и принц Уильям были среди участников свадьбы Чарльза III и Камиллы (церемония состоялась в Виндзорской ратуше).

На фотографиях того дня видно, как братья счастливо позируют с детьми Камиллы от ее предыдущего брака, в частности, Лаурой Лопес.

Лаура Лопес, принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

После свадьбы, во время интервью на свой 21-й день рождения в сентябре того же года, Гарри выразил свою благодарность и заявил, что и он, и Уильям "любят ее до конца".

"Она замечательная женщина, и она сделала нашего отца очень-очень счастливым, что является самым главным", — сказал он, добавив: "Посмотрите, в какое положение она попала... Мы благодарны за нее... мы очень рады, что она рядом".

Король Чарльз, принц Гарри и королева Камилла Фото: Getty Images

Потом он пошутил: "Честно говоря, она всегда была очень близкой для меня и Уильяма. Но нет, она не злая мачеха, я скажу это прямо сейчас".

В течение последующих лет принц Гарри и королева-консорт Камилла были изображены вместе на различных мероприятиях, включая Trooping the Colour, семейные встречи, Royal Ascot и празднование юбилея покойной королевы.

Через несколько дней после королевской свадьбы Гарри и Меган в мае 2018 года молодожены присоединились к принцу Чарльзу и его жене, чтобы отпраздновать 70-летие сына королевы Елизаветы II на территории Букингемского дворца. Две пары радостно общались, демонстрируя всему миру свою тесную связь.

Король Чарльз, королева Камилла, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В мае 2023 года Камилла официально стала королевой Великобритании. Ее короновали в Вестминстерском аббатстве вместе с Чарльзом III.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ хочет примириться с младшим сыном Гарри.

Также Фокус писал о желании принца Гарри показать свою "финансовую независимость".