Алена Омаргалиева и Демчук: звезды поделились откровенными воспоминаниями о своей первой любви

Первая любовь всегда особенная и эмоциональная для каждого человека. У кого-то она может вызвать переживания, которые остаются в нашей памяти навсегда. А кто-то помнит ее какой-то идеальной и магической, или же вспоминает какие-то неудобные, иногда забавные моменты, а возможно и ошибки. Но в любом случае, первая любовь для каждого человека является частью его жизни и развития, которая повлияла на то, кем мы стали сегодня.

Первая любовь всегда является важным шагом или событием в нашей жизни, даже если она не всегда заканчивается "и они жили долго и счастливо". Она дает опыт и ощущения, которые мы никогда не забудем. По случаю Дня влюбленных Фокус поинтересовался у украинских звезд, какой была их первая любовь.

ЭНЛЕО Фото: Фото от менеджера

Певец Никита Леонтьев, известный под сценическим именем ENLEO, признался, что встретил свою первую серьезную любовь в родном городе.

"Моей первой любовью была девушка с которой я познакомился на квартирнике в Мариуполе. Тогда я выступал со своей группой и это был один из первых квартирников вообще в Мариуполе. До этого их не делали много лет и на него пришло очень много людей и особенно это касалось молодежи в людей нашего возраста и там я познакомился с ней и пригласил погулять",- признался певец.

Василий Демчук Фото: Фото от менеджера

Украинский певец DEMCHUK (настоящее имя Василий Демчук) признался, что первая его любовь длилась четыре года.

"Я впервые влюбился в 14 лет, как только поступил в колледж. Это была спонтанная встреча, но такая романтическая, как в кино: прогулка под дождем до поздней ночи, увлекательные разговоры, искры в глазах и попытки наскрести в пустых карманах хоть немного денег на такси. Она была очень красивой! Я искренне восхищался ее танцами, а она — моим вокалом. Это были первые настоящие чувства, эмоции, реальная любовь. Однако она не выдержала взросления и после 4 лет отношений каждый из нас пошел своей дорогой",- рассказал артист.

Омаргалиева Алена Фото: https://www.instagram.com/omargalieva.alena/

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Певица Alena Omargalieva призналась, что первую ее любовь разлучило расстояние.

"Свою первую любовь я встретила в Крыму. Это был детский лагерь, куда я вместе с детской студией Kids приехала петь. Мы давали концерт в лагере и параллельно отдыхали там. На тот момент мне было почти 14 лет.

В этом лагере я встретила его: красивый блондин, за которым бегали все девочки, а обратил внимание он именно на меня. Это была такая наивная детская взаимная влюбленность, но нам оставалось 6 дней до расставания, то есть конца смены в лагере. Мы даже не обменялись телефонами. Но на память он подарил мне браслетик на руку. Я его потом потеряла, немного поплакала и забыла об этом все. Лето все еще продолжалось, чего же грустить (смеется, — ред.)",- призналась Алена.

ТУМАЗАР Фото: https://www.instagram.com/tumazar/

А певец TUMAZAR (настоящее имя Назар Туманик) признался, что вообще не помнит своей первой любви, как бы странно это ни звучало.

"Вот бы я еще это помнил (смеется, — ред.). Этим я опровергаю теорию о том, что первая любовь запоминается на всю жизнь",- сказал исполнитель.

Напомним, ранее мы писали, актер Вячеслав Довженко рассказал о новом романе. Кроме этого, Фокус писал, что дочь Поляковой рассекретила подробности своей личной жизни