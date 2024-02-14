"Мы благодарны, генерал": турецкий певец посвятил песню Валерию Залужному (видео)

Озан Дайи с помощью ИИ изменил свой голос в песни на женский. Говорит, что таким образом хотел подчеркнуть мужество и стойкость украинок.

Турецкий исполнитель Озан Дайи посвятил песню экс-главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Соответсвующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 февраля.

"Я написал мою новую песню, посвященную генералу Залужному. Спасибо за его усилие и отвагу", — подписал видеоролик певец.

Он отметил, что является не только композитором музыки, но и автором слов. В интервью "Укринформу" Озан Дайи уточнил, что он написал слова песни на турецком, затем перевел их на украинский. При аранжировке превратил свой голос в женский вокал с помощью эффектов искусственного интеллекта. Таким образом, хотел подчеркнуть силу украинских женщин.

Что касается самой песни, то Озан спел о том, как бесстрашен, мужественен и несокрушим украинский генерал, и как все эти его черты внушали веру и вдохновение защищать родную землю другим воинам.

Отметим, что музыкант родился и всю жизнь прожил в Стамбуле. Более шести лет назад по совету друга отправился в Украину. После начала полномасштабной войны Дайи начал создавать патриотические песни на украинском, а также двуязычные композиции — на украинском и турецком.

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