Последствия "голой" вечеринки. На Донбасс приедет Лолита

Певица уже сообщила, что будет восстанавливать храм "на одной из новых территорий". Лолиту Милявскую начали "отменять" после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Певица Лолита Милявская пообещала отправиться на Донбасс и восстановить храм "на одной из новых территорий". У певицы начались проблемы после скандальной "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой: ее концерты отменили, а ее саму вырезали из новогодних шоу. Ранее на Донбасс отправился еще один раскаявшийся участник вечеринки – Филипп Киркоров. Об этом пишет Meduza.

О том, что она отправляется на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, Милявская сообщила в своем Instagram. Она опубликовала видео с обращением к "общественникам", из-за которых, по ее словам, отменились концерты ее юбилейного тура.

Пост Лолиты Милявской

"Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране отменены — и именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся", — говорит Лолита.

Видео певица записала в халате, находясь, судя по всему, у себя дома, или в гостинице. Лодита заявила, что ее "проклинают" теперь с обеих сторон, имея в виду, видимо и Россию и Украину, так как она упомянула, что ей запрещен въезд на 10 лет.

Она спросила у "общественников", где они были? А потом рассказала, что на протяжении многих лет она "ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений", помогала раненым военным и "покупала оборудование и телевизоры в палаты".

По ее словам, она не могла бы стать врачом или военнослужащей. "Но мое оружие — это выход на сцену. Именно этому я посвящала все 40 лет своей жизни", — говорит Лолита, пояснив, что этим она помогала людям, которым после ее концертов в том числе хотелось "делать что-то полезное для страны".

"Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: "Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья" — мне так хотелось сказать каждый раз: "Побойтесь бога". Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться", — заявила певица.

Напомним, Лолиту Милявскую в РФ "отменили" после вечеринки с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), которая была организована Настей Ивлеевой и прошла в московском клубе "Мутабор". Вечеринка хоть и была якобы закрытой, но в соцсетях появились фото и видео, после чего некоторых участников обвинили в "пропаганде ЛГБТ", а артистов, которые на ней побывали, начали проверять на неуплату налогов, отменять их концерты и вырезать из уже снятых фильмов и шоу.

Лолита на "почти голой вечеринке" Ивлеевой Фото: РИА Новости

Владелец клуба "Мутабор", в котором проходила вечеринка Ивлеевой, в начале января рассказал, что подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

В итоге российский рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, ранее посещавший "почти голую" вечеринку Насти Ивлеевой, был признан годным для службы в рядах ВС РФ и отправится служить уже весной.

А Филипп Киркоров, вернувшись из США, поехал 13 февраля в Донецкую область и выступал в оккупированной Горловке в госпитале. Ранее Донбасс посещал еще один "фигурант" скандала – Дима Билан.