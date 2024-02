Смелое декольте и знаки Зодиака: Дженнифер Лопес удивила нарядом на премьере фильма

Вырез на платье доходил почти до талии, однако в нем Лопес чувствовала себя уверенно. Она любит экспериментировать со смелыми фасонами, не упуская возможности похвастаться подтянутым телом и сияющей кожей.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Это я… сейчас: история любви" в компании своего 51-летнего супруга, оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека. Какой наряд выбрала для мероприятия, знаменитость показала на своих страницах в соцсетях.

Перед фотографами в театре Dolby в Лос-Анджелесе Лопес позировала в роскошном черно-серебристом платье без бретелек из коллекции Zuhair Murad’s Fall/Winter 2022 Couture. Бархатный лиф имеет глубокий V-образный вырез, доходящий прямо до талии.

На Дженнифер было платье от Zuhair Murad Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Прозрачная черная юбка платья А-силуэта представляла собой зодиакальный круг и была разделена на каждый знак, на подоле которого было вышито соответствующее животное и символ.

Образ Дженнифер дополнила черными длинными бархатными перчатками без пальцев, которые доходили до плеч, несколькими массивными серебряными кольцами, парой серег с подвесками и небольшим черным кожаным клатчем.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Бен выглядел стильно в классическом брючном костюме.

Новый фильм Лопес выходит на Amazon Prime Video 16 февраля в тандеме с ее альбомом This Is Me… Now. Как говорится в описании картины, это – "повествовательная кинематографическая одиссея, пропитанная мифологическими историями и личным исцелением". В основу ленты положена личная история отношений певицы и ее путь к славе.

Лопес вышла замуж за Аффлека 16 июля 2022 года, после того как в 2021 году пара воссоединилась после 18-летней разлуки. Официальная свадьба состоялась 20 августа 2022 года на ранчо Бена в Джорджии.

