Жена Брюса Уиллиса обратилась к больному актеру на День влюбленных (фото)

Уиллис борется с афазией, которая прогрессировала до лобно-височной деменции. Накануне его возлюбленная показала архивное фото с "крепким орешком".

45-летняя британская актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис поделилась трогательным постом на День святого Валентина 2024 для своего мужа, 68-летнего Брюса Уиллиса, который страдает от деменции. Фото с возлюбленным мама двоих детей показала подписчикам в Instagram.

Эмма опубликовала фото, на котором звезда "Крепкого орешка" целует ее на фоне Ниагарского водопада.

"Любовь — это прекрасная вещь. Поздравляю вас с Днем святого Валентина", — отметила жена американского актера.

Дочь Брюса Уиллиса Таллула, которую он воспитал с экс-возлюбленной Деми Мур, сказала: "Мне это нравится", а ее сестра Румер добавила: "Это невероятно".

Эмма призналась, что, по ее мнению, фото было сделано более 10 лет назад.

"Да! Много лет назад! Думаю, это было в 2010 году", — написала знаменитость.

Брюс Уиллис с женой

Позже она сказала, что это был март 2010 года. Пара познакомилась в 2007 году, обнародовала свои отношения в 2008 году и поженилась в 2009 году.

У супругов подрастают две дочери: Эвелин, 9 лет, и Мейбл, 11 лет.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Bruce Willis/Instagram

Также у Брюса Уиллиса есть три наследницы от Деми Мур: Румер, 35 лет, Скаут, 32 года, и Таллула, 30 лет.

Лобно-височная деменция актера влияет на поведение, решение проблем, планирование и эмоции. После диагноза его семья все чаще собирается вместе, чтобы больше времени провести с Брюсом.

Напомним, Деми Мур показала всех дочерей от Брюса Уиллиса и их внучку.

Также Фокус писал о годовщине свадьбы Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг.