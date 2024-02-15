Королева Камилла посетила звездное мероприятие в Лондоне и получила милый подарок (фото)

Королева посетила "Празднование Шекспира", к ней присоединились многие известные лица.

Вечером 14 февраля королева Камилла присоединилась к известным актерам, писателям и режиссерам в Гросвенор-Хаусе на вечере, посвященном Шекспиру. Ей вручили два белых свитера с большими красными сердечками для нее и короля. сообщает Еxpress.

76-летняя Камилла общалась с такими людьми, как Джоанна Ламли, Брайан Кокс и Твигги Лоусон на лондонском мероприятии, которое является частью празднования 400-летия со дня выхода первого фолианта Шекспира.

Фото: GettyImages

Супруга короля Чарльза ІІІ выглядела потрясающе в изумрудно-зеленом бархатном платье от ME+EM с черными замшевыми ботинками. Образ она дополнила своими фирменными украшениями и нанесла естественный макияж.

Фото: GettyImages

Королева встретилась со знаменитыми актерами, писателями, режиссерами и представителями Национального театра и Королевской шекспировской труппы.

Фото: GettyImages

Ей вручили ей подарки ко Дню святого Валентина — два белых свитера с большими красными сердечками для нее и короля.

Фото: GettyImages

Гости подписали огромную открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления Чарльзу ІІІ, который изначально планировал присутствовать.

В июле 2023 года Чарльз и Камилла устроили прием в Виндзорском замке, где был представлен первый фолиант знаменитого драматурга, опубликованный в 1623 году и содержащий 36 пьес.

Журналисты отмечают, что королю Чарльзу, несомненно, было грустно пропустить это событие, поскольку он уже давно является страстным поклонником самого известного писателя Великобритании. Во время учебы в университете он исполнял роли из пьес Шекспира и цитировал Гамлета.

Напомним, ранее сообщалось, как королева Камилла использует модные приемы. Члены королевской семьи избегают бежевого цвета.