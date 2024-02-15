Меган Маркл появилась в часах принцессы Дианы на новом портрете (фото)

Герцогиня Сассекская часто надевает часы покойной свекрови, которые получила в подарок от семьи мужа. Их очень любила принцесса Диана.

Став членом королевской семьи, бывшая американская актриса Меган Маркл получила несколько дорогих и памятных подарков. Одним из них стали часы Cartier, которые любила и носила покойная принцесса Диана, мать принца Гарри. Герцогиня Сассекская надела их, когда позировала для фотографии на сайте сети подкастов Lemonada Mediа, о начале работы с которой объявила на Sussex.com.

Спустя всего несколько дней после запуска нового сайта Sussex.com. Меган объявила о новой сделке. Она сообщила, что "очень рада" создать "динамичный" новый сериал после объединения усилий с Lemonada Media, цель которой "сделать жизнь менее отстойной" с помощью шоу о сексе, горе и проблемах ЛГБТК.

Намекнув на то, что в разработке могут быть и другие проекты, Меган сказала, что эта сделка — "фантастический способ начать 2024 год", и она "жаждет" поделиться новым подкастом.

Работа над новым сериалом, ведущей которого станет Меган, уже началась. Сумма, которую ей заплатили, не разглашается, но, учитывая, что Lemonada Media — гораздо меньший игрок на рынке подкастов, вряд ли она будет такой же крупной, как сделка со Spotify.

Lemonada Media была основана в 2019 году Джессикой Кордовой Крамер, исполнительным продюсером, и Стефани Виттельс Вакс, соучредителем театральной компании.

"Я горжусь тем, что теперь могу сообщить, что присоединяюсь к блестящей команде Lemonada, чтобы продолжить свою любовь к подкастингу. Возможность поддержать компанию, основанную женщинами, с помощью набора заставляющих задуматься и очень интересных подкастов — это фантастический способ начать 2024 год. Наш план по переизданию Archetypes, чтобы больше людей теперь могло иметь к нему доступ, а также по запуску нового динамичного подкаста находятся в стадии разработки. Мне так не терпится скоро поделиться этим, и я очень рада присоединиться к семье Lemonada", – заявила Маркл.

На фото, сделанном другом Меган Мисаном Гарриманом, она позирует в сером платье Totem стоимостью $390, которое она уже надевала на Играх непокоренных 2023 года в Дюссельдорфе в сентябре прошлого года, и тех самых золотых часах Cartier стоимостью $22 тысячи.

На ее руке также виден браслет Cartier Love за $6300. Его Меган подарил принц Гарри в первые дни их романа.

Меган Маркл в объектива Мисана Гарримана Фото: Twitter Misan Harriman

Сейчас пара находится в Канаде с трехдневным визитом.

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