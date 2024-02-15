Катя Осадчая показала свежий семейный снимок с сыновьями и Юрием Горбуновым (фото)

Звездная пара состоит в браке с 2017 года. Они воспитывают двух общих наследников.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала фото с Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями. Семейный снимок в честь Дня всех влюбленных 2024 звезда экрана опубликовала в Instagram.

"Наша пирамида любви. Любви не нужен отдельный день, она есть всегда!" — написала многодетная мама и призналась в любви мужу и "их мальчикам".

На фото вся звездная семья позировала в белых футболках. На снимке появились двое сыновей Кати Осадчей и Юрия Горбунова — Иван и Даниил. Младший наследник супругов, который родился в 2021 году, прижался к маме.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями

Кроме Даниила и Ивана, Катя Осадчая стала мамой сына Ильи, который сейчас учится в США, осваивая искусственный интеллект.

Катя Осадчая с сыном Ильей Фото: Instagram kosadcha

Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Недавно пара отметила очередную годовщину свадьбы.

"Семь лет со дня нашей спонтанной росписи. Я круглая, как шарик, за две недели до рождения Ивана, но Юра скомандовал, что должны расписаться, а раньше времени, конечно, не нашлось", — рассказала телеведущая, поблагодарив мужа за эти годы супружеской жизни.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов также поздравил возлюбленную с Днем влюбленных 2024.

"Не знаю, жил ли на самом деле Святой Валентин, но то, что теперь имеем такой праздник — это прекрасно!!!" — написал отец двоих детей и поблагодарил жену за то, что она есть.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Напомним, Катя Осадчая показала, как проводила выходные с сыновьями.

Также Фокус писал о старшем сыне Кати Осадчей, который учится в США.