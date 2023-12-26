Катя Осадчая показала рождественский снимок с сыновьями от Юрия Горбунова (фото)

Звездная семья позировала возле украшенной елки, выбрав патриотические образы.

Related video

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала рождественское фото с сыновьями от Юрия Горбунова. Праздничный кадр с наследниками звезда экрана опубликовала в Instagram с 1,8 млн подписчиков.

"Пусть Рождество будет тихим и уютным. С Рождеством Христовым", — написала многодетная мама.

На фото Катя Осадчая в вышиванке с колосками пшеницы обнимала двухлетнего сына Даниила, который появился на свет в августе 2021 года. Шестилетний Иван в футболке с трезубцем улыбался и смотрел прямо в камеру. Звездная семья, наряженная в светлые образы, позировала возле украшенной елки в квартире.

Катя Осадчая с сыновьями

"Христос родился — Славим Его! Примите наилучшие пожелания!", "С Рождеством! Какая красивая вышиванка у Вас!", "С Рождеством. Очень красивая семья. Солнечные!" — поздравляют в ответ подписчики Кати Осадчей.

Кроме Даниила и Ивана, знаменитость стала мамой сына Ильи, который сейчас учится в США, осваивая искусственный интеллект.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: Katya Osadcha/Instagram

Напомним, Катя Осадчая показала всех трех своих сыновей.

Также Фокус писал о планах Кати Осадчей и Юрия Горбунова касательно усыновления ребенка.