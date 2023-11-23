Катя Осадчая показала фото со всеми тремя сыновьями

Знаменитость призналась, что каждый ее наследник уникален и разный по характеру.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая показала фото со всеми своими тремя сыновьями. Семейными снимками многодетная мама делится в Instagram с 1,8 млн подписчиков.

Поскольку 22 ноября в мире праздновали день сына, знаменитость обратилась ко всем мамам и папам, назвав себя "специалистом трижды" в этом вопросе.

"Я не знаю, как это воспитывать дочку, не знаю, как это когда по дому везде куклы, вместо машинок и мамины вещи исчезают из шкафа :) и наверное, это все уже буду видеть на внучках :) Но мои парни это абсолютное счастье. Такие разные по характеру и каждый отдельная вселенная. Поздравляю всех мам и пап сыновей, пусть они растут для нашей свободной мирной жизни и пусть мамины слезы не проливаются никогда", — написала жена Юрия Горбунова.

На фото появились все дети Кати Осадчей. Шестилетний Иван и двухлетний Даниил родились в союзе телеведущей и шоумена Юрия Горбунова. Звездная пара поженилась в 2017 году.

Катя Осадчая с сыновьями

А старший наследник звезды экрана, 21-летний Илья, родился в ее первом браке с политиком Олегом Полищуком. Сейчас юноша учится в США и, по словам мамы, планирует впоследствии возвращаться и жить в Украине.

Катя Осадчая со старшим сыном

Напомним, Катя Осадчая пока не готова усыновить ребенка, однако не отказывается от своих слов.

Также Фокус писал об осенней прогулке Кати Осадчей по столице Украины.