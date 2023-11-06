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Стиль жизни

Катя Осадчая показала себя без макияжа (фото)

Катя Осадчая, Катя Осадчая без макияжа, Катя Осадчая дети, прогулка по Киеву, осень, осень в Украине
Фото: Katya Osadcha/Instagram | Катя Осадчая

Знаменитость отправилась на прогулку по осеннему Киеву.

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40-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя без макияжа. Снимками с осенней прогулки звезда экрана делится в своем Instagram с 1,8 млн подписчиков.

"Видеть красоту во всем и радоваться каждому дню и одновременно все время ждать самого страшного.... Я люблю осень за краски, за смену настроения, за дожди и за морось тоже люблю. Для нас теперь осень это предвкушение зимы, а значит ожидание новых терактов со стороны бешеного соседа", — написала мама троих детей, добавив, что надеется, что следующая осень точно будет наша "без всяких но".

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Для ноябрьской прогулки по столице Украины Катя Осадчая выбрала тренч оттенка хаки, черные брюки и белые кроссовки. Она сделала хвост и отказалась от косметики.

Катя Осадчая

"Осень в этом году радует теплом и разнообразием красок, но на душе так тревожно и грустно за Украину и за наших защитников", "Вы невероятно красивая", "Красивая Катя", — комментируют новую публикацию телеведущей ее подписчики в соцсети.

Напомним, где планирует жить старший сын Кати Осадчей Илья, который учится в США.

Также Фокус писал о фотосессии Кати Осадчей для украинского Vogue.