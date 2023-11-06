Катя Осадча показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість вирушила на прогулянку осіннім Києвом.

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40-річна українська телеведуча Катя Осадча показала себе без макіяжу. Знімками з осінньої прогулянки зірка екрану ділиться у своєму Instagram з 1,8 млн підписників.

"Бачити красу у всьому і радіти кожному дню і одночасно весь час чекати найстрашнішого…. Я люблю осінь за фарби, за зміну настрою, за дощі і за мряку теж люблю. Для нас тепер осінь це передчуття зими, а значить очікування нових терактів з боку скаженого сусіда", — написала мама трьох дітей, додавши, що сподівається, що наступна осінь точно буде наша "без всяких але".

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Для листопадової прогулянки по столиці України Катя Осадча обрала тренч відтінку хакі, чорні штани та білі кросівки. Вона зробила хвіст та відмовилася від косметики.

Катя Осадча

"Осінь цього року радує теплом і різноманітністю фарб, але на душі так тривожно і сумно за Україну та за наших захисників", "Ви неймовірно красива", "Красива Катя", — коментують нову публікацію телеведучої її підписники у соцмережі.

Нагадаємо, де планує жити старший син Каті Осадчої Ілля, який навчається в США.

Також Фокус писав про фотосесію Каті Осадчої для українського Vogue.