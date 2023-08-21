Катя Осадча зворушливо привітала меншого сина з днем народження (фото)

Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей — Івана та Данила.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча показала обличчя меншого сина Данила в честь його 2-го дня народження. Сімейними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Спадкоємцю Каті Осадчої та Юрія Горбунова 19 серпня 2023 виповнилося два роки.

"Наш світлий хлопчик з найгарнішою в світу посмішкою, наш життєрадісний Данилко, з Днем народження тебе", — звернулася до іменинника зіркова мама.

Зокрема мама трьох дітей попросила вибачення в сина за те, що хотіла дівчинку.

"Ти так швидко ростеш, що я ввечері не можу надивитися, як ти засинаєш, тому що зранку ти вже станеш доросліший на день", — написала Осадча.

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Катя Осадча із сином Данилом

"Наше сонечко!! Рости здоровий і щасливий!! В мирній,вільній Україні!!" — написав Юрій Горбунов у коментарях до допису-привітання.

"Молодший геть на татка схожий, а старший ніби на матусю", — вважають підписники телеведучої.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Зіркова пара, окрім іменинника, також виховує сина Івана.

Нагадаємо, Катя Осадча показала рідкісне фото свого первістка Іллі.

Також Фокус писав про реакцію Каті Осадчої на скандал з Володимиром Остапчуком.