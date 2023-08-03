Катя Осадча показала рідкісне фото старшого сина Іллі

Знаменитість привітала спадкоємця з його святом.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча показала рідкісне фото 20-річного сина Іллі. Знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Мама трьох привітала свого первістка з Днем ангела 2 серпня 2023.

"Сьогодні День ангела у Іллі. Вітаю всіх Ілюш з цим святом", — підписала сімейний знімок журналістка.

На фото Катя Осадча позує зі своїм спадкоємцем Іллею від першого шлюбу з Олегом Поліщуком. Наразі юнак живе та навчається у США, а побачилася зіркова родина у Варшаві, де стартують зйомки нового сезону "Голос країни".

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Катя Осадча із сином Іллею Фото: Instagram kosadcha

Наразі українська знаменитість одружена з ведучим Юрієм Горбуновим. Вони виховують двох спільних синів — Данила та Івана. Зіркова пара одружилася у 2017 після років роботи на телебаченні.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Час від часу Осадча показує спадкоємців у своїх соцмережах. Молодший син подружжя народився у серпні 2021 року.

Нагадаємо, Катя Осадча показала всіх трьох синів на честь Міжнародного дня матері.

Також Фокус писав про прогулянку Каті Осадчої та Юрія Горбунова весняним Києвом.