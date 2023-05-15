Катя Осадча показала всіх трьох синів (фото)

Телеведуча поділилася кадрами з мамою та спадкоємцями на честь Міжнародного дня матері 2023.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча в честь Дня матері 2023 показала всіх трьох синів. Сімейними знімками дружина Юрія Горбунова ділиться в Instagram.

Багатодітна мама показала кадри з 20-річним сином Іллею від першого шлюбу та двома спадкоємцями від Юрія Горбунова — шестирічним Іваном та однорічним Данилом.

"Мами не вміють скаржитись на втому, мами можуть годинами по морозу гуляти з візочком, мами вміють спати уривками по 10 хвилин вночі і зранку бігти на роботу. Мама — це найважча і одночасно найпрекрасніша рутина", — підписала карусель фото Катя Осадча.

Катя Осадча із синами і мамою

Також зірка екрану показала рідкісне фото зі своєю мамою Анною.

"Мамо, дякую за все ❤️ Вітаю всіх мам — наджінок зі святом! Нехай сьогодні всі діти будуть трохи чемніші, ніж завжди 😅", — зазначила Осадча.

"Катруся у Вас таких гарних три козака, респект!!! Мами як гудзики, на них все тримається!)))) Щастя Вашій сім'ї!", "Син ваш,просто ваша копія.😍", "Зi святом вас,милi жiнки..!.чудовi матусi , пречудових родин..!!!!⚘⚘⚘⚘⚘❤", — пишуть у коментарях підписники знаменитості.

Катя Осадча із трьома синами Фото: Katya Osadcha/Instagram

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль на честь свята також показала рідкісні знімки зі своїм єдиним сином.

Раніше Фокус писав про привітання від українських та світових зірок із Днем матері 2023.