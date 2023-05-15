Катя Осадчая показала всех троих сыновей (фото)

Телеведущая поделилась кадрами с мамой и наследниками в честь Международного дня матери 2023.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая в честь Дня матери 2023 показала всех трех сыновей. Семейными снимками супруга Юрия Горбунова делится в Instagram.

Многодетная мама показала кадры с 20-летним сыном Ильей от первого брака и двумя наследниками от Юрия Горбунова — шестилетним Иваном и годовалым Данилом.

"Мамы не умеют жаловаться на усталость, мамы могут часами по морозу гулять с коляской, мамы умеют спать отрывками по 10 минут ночью и утром бежать на работу. Мама — это самая тяжелая и одновременно красивая рутина", — подписала карусель фото Катя Осадчая.

Катя Осадчая с сыновьями и мамой

Также звезда экрана показала редкое фото со своей мамой Анной.

"Мама, спасибо за все ❤️ Поздравляю всех мам — супер-женщин с праздником! Пусть сегодня все дети будут немного вежливее, чем всегда 😅", — отметила Осадчая.

"Катруся у Вас таких красивых три казака, респект!!! Мамы как пуговицы, на них все держится!)))) Счастье Вашей семье!", "Сын ваш, просто ваша копия 😍", "С праздником вас, милые женщины..!! прекрасные мамочки, прекрасных семей..!!!!⚘⚘⚘⚘⚘❤", — пишут в комментариях подписчики знаменитости.

Катя Осадчая с тремя сыновьями Фото: Katya Osadcha/Instagram

Напомним, певица Тина Кароль в честь праздника также показала редкие снимки со своим единственным сыном.

Ранее Фокус писал о поздравлениях от украинских и мировых звезд с Днем матери 2023 года.