Катя Осадча показала зворушливі кадри прогулянки з Юрієм Горбуновим (відео)

Зіркова пара мотивує українців насолоджуватися життям, попри постійні обстріли.

Related video

39-річна українська телеведуча Катя Осадча показала кадри весняного побачення з Юрієм Горбуновим. Відео прогулянки в київському парку зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Для виходу у світ знаменитість обрала базову білу футболку та сині джинси. Тим часом чоловік журналістки був у темно-зеленій футболці-поло та сонцезахисних окулярах.

"Для нас тепер існує тільки ТУТ І ЗАРАЗ. Бережіть себе і одне одного❤️", — підписала короткий ролик мама трьох.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зокрема Катя Осадча показала кілька фото на фоні жовтого поля.

"Українці намагаються всіма силами жити своє життя, планувати, допомагати, працювати, бачитися з рідними і друзями, цілувати дітей і вірити в ЗСУ і ППО", — зазначила багатодітна мама, мотивуючи українців насолоджуватися життям, попри постійні обстріли.

Катя Осадча

"А ви трималися за ручки,як прогулювалися??? Це так зворушливо 💞💞💞", "Щось там Юрко незадоволений йде😂", "Так життєво, жінка на своїй хвилі і чоловік бубнить) що ти там знімаєш:)", — коментують відео зіркової пари їхні прихильники.

Нагадаємо, Катя Осадча поділилася рідкісним знімком усіх трьох синів.

Також Фокус писав про річницю одруження Каті Осадчої та Юрія Горбунова.