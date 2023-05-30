Катя Осадчая показала трогательные кадры прогулки с Юрием Горбуновым (видео)

Звездная пара мотивирует украинцев наслаждаться жизнью, несмотря на постоянные обстрелы.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала кадры весеннего свидания с Юрием Горбуновым. Видео прогулки в киевском парке звезда экрана поделилась в своем Instagram.

Для выхода в свет знаменитость выбрала базовую белую футболку и синие джинсы. Тем временем муж журналистки был в темно-зеленой футболке-поло и солнцезащитных очках.

"Для нас теперь существует только ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Берегите себя и друг друга ❤️", — подписала короткий ролик мама троих.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

В частности, Катя Осадчая показала несколько фото на фоне желтого поля.

"Украинцы пытаются всеми силами жить свою жизнь, планировать, помогать, работать, видеться с родными и друзьями, целовать детей и верить в ВСУ и ПВО", — отметила многодетная мама, мотивируя украинцев наслаждаться жизнью, несмотря на постоянные обстрелы.

Катя Осадчая

"А вы держались за ручки, когда прогуливались??? Это так трогательно!", "Что-то там Юра недоволен идет😂", "Так жизненно, женщина на своей волне и мужчина бубнит) что ты там снимаешь:)", — комментируют видео звездной пары их поклонники.

Напомним, Катя Осадчая поделилась редким снимком всех трех сыновей.

Также Фокус писал о годовщине бракосочетания Кати Осадчей и Юрия Горбунова.