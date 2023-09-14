Катя Осадчая призналась, где будет жить ее 20-летний сын после учебы в США
Первенец звезды экрана изучает искусственный интеллект в Университете Мэриленд.
Украинская телеведущая Катя Осадчая призналась, где будет жить ее старший сын Илья после учебы в США. Об этом пишет Viva.
В честь 40-летия звезда экрана дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни в условиях войны, 20-летнем сыне и скандале с Юрием Горбуновым.
Первенец знаменитости сейчас учится в Университете Мэриленд, где осваивает искусственный интеллект.
"Он уже работает на победу нашей страны в этой сфере", — рассказала Осадчая, добавив, что 20-летний Илья после завершения университета планирует вернуться и работать в Украине по специальности.
Илья родился 28 сентября 2002 года в союзе украинской телеведущей и депутата Олега Полищука.
Сейчас Осадчая замужем за Юрием Горбуновым, воспитывая двух общих детей — Ивана и Даниила.
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На скандал с Юрием Горбуновым и его новым сериалом телеведущая также отреагировала.
"Теперь мы начинаем искать врагов внутри страны. Мы боремся с внешним врагом и одновременно грыземся внутри страны", — прокомментировала она критику деятельности своего мужа украинцами.
Напомним, Катя Осадчая трогательно поздравила младшего сына от Юрия Горбунова с днем рождения.
Также Фокус писал о редком фото Кати Осадчей с родителями.