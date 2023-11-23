Катя Осадча показала фото з усіма трьома синами

Знаменитість зізналася, що кожен її спадкоємець унікальний та різний за характером.

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Українська телеведуча Катя Осадча показала фото з усіма своїми трьома синами. Сімейними знімками багатодітна мама ділиться в Instagram з 1,8 млн підписників.

Оскільки 22 листопада у світі святкували день сина, знаменитість звернулася до всіх мам і тат, назвавши себе "спеціалістом тричі" у цьому питанні.

"Я не знаю, як це виховувати доньку, не знаю, як це коли по дому скрізь ляльки, замість машинок і мамини речі зникають з шафи :) і напевно, це все вже буду бачити на онучках :) Але мої хлопці це абсолютне щастя. Такі різні за характером і кожен окремий всесвіт. Вітаю всіх мам і татусів синів, нехай вони ростуть для нашого вільного мирного життя і нехай мамині сльози не проливаються ніколи", — написала дружина Юрія Горбунова.

На фото зʼявилися всі діти Каті Осадчої. Шестирічний Іван та дворічний Данило народилися у союзі телеведучої та шоумена Юрія Горбунова. Зіркова пара одружилася у 2017 році.

Катя Осадча із синами

А старший спадкоємець зірки екрану, 21-річний Ілля, народився в її першому шлюбі з політиком Олегом Поліщуком. Наразі юнак навчається в США та, за словами мами, планує згодом повертатися та жити в Україні.

Катя Осадча зі старшим сином

Нагадаємо, Катя Осадча наразі не готова всиновити дитину, проте не відмовляється від своїх слів.

Також Фокус писав про осінню прогулянку Каті Осадчої столицею України.