Катя Осадча показала різдвяний знімок із синами від Юрія Горбунова (фото)
Зіркова родина позувала біля прикрашеної ялинки, обравши патріотичні образи.
Українська телеведуча Катя Осадча показала різдвяне фото із синами від Юрія Горбунова. Святковий кадр зі спадкоємцями зірка екрану опублікувала в Instagram з 1,8 млн підписників.
"Нехай Різдво буде тихим і затишним. З Різдвом Христовим", — написала багатодітна мама.
На фото Катя Осадча у вишиванці з колосками пшениці обіймала дворічного сина Данила, який зʼявився на світ у серпні 2021 року. Шестирічний Іван у футболці з тризубом посміхався та дивився прямо в камеру. Зіркова родина, вбрана у світлі образи, позувала біля прикрашеної ялинки у квартирі.
"Христос народився — Славімо Його! Прийміть найкращі побажання!", "З Різдвом! Яка гарна вишиванка у Вас!", "З Різдвом. Дуже гарна родина. Сонячні!" — вітають у відповідь підписники Каті Осадчої.
Окрім Данила та Івана, знаменитість стала мамою сина Іллі, який наразі навчається в США, опановуючи штучний інтелект.
Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей.
Нагадаємо, Катя Осадча показала всіх трьох своїх синів.
Також Фокус писав про плани Каті Осадчої та Юрія Горбунова щодо всиновлення дитини.