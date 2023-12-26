Катя Осадча показала різдвяний знімок із синами від Юрія Горбунова (фото)

Зіркова родина позувала біля прикрашеної ялинки, обравши патріотичні образи.

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Українська телеведуча Катя Осадча показала різдвяне фото із синами від Юрія Горбунова. Святковий кадр зі спадкоємцями зірка екрану опублікувала в Instagram з 1,8 млн підписників.

"Нехай Різдво буде тихим і затишним. З Різдвом Христовим", — написала багатодітна мама.

На фото Катя Осадча у вишиванці з колосками пшениці обіймала дворічного сина Данила, який зʼявився на світ у серпні 2021 року. Шестирічний Іван у футболці з тризубом посміхався та дивився прямо в камеру. Зіркова родина, вбрана у світлі образи, позувала біля прикрашеної ялинки у квартирі.

Катя Осадча із синами

"Христос народився — Славімо Його! Прийміть найкращі побажання!", "З Різдвом! Яка гарна вишиванка у Вас!", "З Різдвом. Дуже гарна родина. Сонячні!" — вітають у відповідь підписники Каті Осадчої.

Окрім Данила та Івана, знаменитість стала мамою сина Іллі, який наразі навчається в США, опановуючи штучний інтелект.

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: Katya Osadcha/Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча показала всіх трьох своїх синів.

Також Фокус писав про плани Каті Осадчої та Юрія Горбунова щодо всиновлення дитини.