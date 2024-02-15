Звезда "Американского пирога" разводится после тайной свадьбы

Шонн Уильям Скотт подает на развод после четырех лет брака. Брак с Оливией Коренберг был тайным.

Звезда "Американского пирога" Шонн Уильям Скотт подал на развод после четырех лет брака. 47-летний актер подал иск о расторжении брака со своей женой, дизайнером интерьеров Оливией Коренберг в суд округа Лос-Анджелес, сославшись на "непримиримые разногласия". Об этом пишет Daily Mail.

У пары есть трехлетняя дочь Фрэнки Роуз Скотт, и Скотт добивается совместной юридической и физической опеки.

Шонн Уильям Скотт Фото: Getty Images

По условиям брачного договора пары, актер должен платить Коренберг алименты.

Пара поженилась 19 сентября 2019 года, однако они держали это в секрете, и новости о союзе появились только в конце того же месяца.

В заявлении о разводе Скотта указано, что и он, и его уже бывшая супруга владеют "различными драгоценностями и другими личными вещами".

Кроме того, в документах указано, что деньги, которые Скотт заработал и сэкономил до, во время, после брака и после расставания, принадлежат исключительно ему.

В документах также упоминается брачный договор о том, как будут оплачиваться гонорары и расходы адвокатов.

Шонн Уильям Скотт и Оливия Коренберг

Датой их расставания указано 2 октября 2023 года.

Перед свадьбой Скотт рассказывал UsWeekly в 2019 году, что "встречался с кем-то", но отказался назвать имя женщины. Скотт сказал, что его тайная возлюбленная – "отличная девушка".

Он также назвал себя "довольно скрытным".

Скотт ранее был помолвлен с моделью Линдси Фримодт, однако в 2013 году появились новости о том, что они расстались.

"Я не понимаю, как у меня появилась такая девушка, как моя невеста. Она не смотрела "Американский пирог" и слава богу. В противном случае я, вероятно, не был бы помолвлен", — шутил актер после того, как сделал ей предложение.

Кроме "Американского пирога", где он сыграл роль Стива Стифлера, Шонн снимался в фильме "Вышибала" и сериале "Смертельное оружие".

Ранее стало известно, что долгий развод Анджелины Джоли и Брэда Питта все еще не завершен. Пара долго делила имущество и опеку над детьми.