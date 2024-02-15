Венсан Кассель с юной возлюбленной посетил карнавал в Рио (видео)

Актер и модель больше не скрывают свои отношения. Более того, Кассель демонстрирует, насколько счастлив в новых отношениях.

57-летний французский актер Венсан Кассель после расставания с моделью Тиной Кунаки сейчас живет свои лучшие годы. Он недолго страдал в одиночестве и закрутил роман с 27-летней бразильской моделью Нарой Баптистой, с которой уже официально появлялся на публике. Теперь же пару заметили на знаменитом карнавале Baile da Arara в Рио-де-Жанейро. Фото и видео облетели СМИ, где они практически в одинаковых серебристых нарядах отлично проводят время. Более того, и Нара, и Венсан поделились кадрами в соцсетях.

На снимках Венсан без рубашки, в одних брюках. На его груди и поясе серебрянные аксессуары.

Нара выглядела очень эффектно в откровенном серебряном бралете и не то юбке, не то поясе с бахромой. Волосы девушка распустила, и они волнами падали ей на плечи. Образ она дополнила соответствующими изысканными серьгами.

Венсан, наиболее известный своими ролями в фильмах "Двенадцать друзей Оушена" и "Черный лебедь", недавно рассказал о своем счастье после расставания с 26-летней женой Тиной после пять лет брака. Он поделился многочисленными фотографиями и видео из своей поездки за границу, в том числе селфи, которое он подписал: "Просто хотел быть счастливым… Я есть".

Нара ответила ему в комментариях: "Амор", что по-итальянски означает "любовь".

Актер женился на Тине Кунаки в 2018 году, через два года после того, как они впервые встретились, и в апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. Сейчас пара находится на стадии развода и об окончательном завершении процесса пока что информации не было.

Что стало причиной их расставания, до сих пор неизвестно. Тина тяжело переживала разрыв, никак не комментируя случившееся, Кассель тоже хранил молчание.

До Тины Кассель был женат на Монике Белуччи 14 лет. Актриса родила ему двоих дочерей.

Ранее Фокус писал, что Венсан Кассель показал редкое фото со своей младшей дочерью от Моники Белуччи.