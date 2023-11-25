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Стиль жизни

Венсан Кассель показал редкое фото со свое младшей дочерью от Моники Белуччи

Венсан Кассель показал редкое фото со свое младшей дочерью от Моники Белуччи
Фото: Инстаграм vincentcassel | Венсан Кассель показал редкое фото со свое младшей дочерью от Моники Белуччи

Девушка поздравила отца с днем рождения.

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57-летний французский актер Венсан Кассель показал редкое фото со своей младшей дочерью от бывшей жены, 59-летней итальянской актрисы Моники Белуччи. Снимком поделилась дочь актера в своем инстаграме.

Известно, что два дня назад, 23 ноября, Кассель отпраздновал свой День рождения.

По случаю празднования Леони Кассель решила опубликовать совместное фото с папой, которое подписала лишь двумя смайликами в виде торта. Конечно актер перепостил совместное фото с дочкой себе на страницу и подписал его сердечками.

Венсан Кассель показал редкое фото со свое младшей дочерью Fullscreen
Венсан Кассель показал редкое фото со свое младшей дочерью
Фото: Инстаграм vincentcassel

Для поздравлений девочка выбрала черно-белое фото на котором они вдвоем с отцом сидят рядом. В это время Кассель хитро смотрит в объектив камеры.

Дочь Кассель не публичная личность, поэтому свой профиль в социальных сетях закрыла. Девушка редко появляется на публике.

Стоит отметить, что у Моники Белуччи и Венсана Касселя есть еще одна общая дочь 19-летняя Дева. Девушка также не очень часто появляется на публике, хоть и занимается модельным бизнесом.

Напомним, Венсан Кассель поделился снимком новой девушки.