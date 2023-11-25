Венсан Кассель показав рідкісне фото зі своє молодшою донькою від Моніки Белуччі

Дівчина привітала батька з днем народження.

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57-річний французький актор Венсан Кассель показав рідкісне фото зі своєю молодшою донькою від колишньої дружини, 59-річної італійської акторки Моніки Белуччі. Знімком поділилася донька актора в своєму інстаграмі.

Відомо, що два дні тому, 23 листопада, Кассель відсвяткував своє День народження.

З нагоди святкування Леоні Кассель вирішила опублікувати спільне фото з татком, яке підписала лише двома смайликами у вигляді торта. Звісно актор перепостив спільне фото з донькою собі на сторінку та підписав його сердечками.

Венсан Кассель показав рідкісне фото зі своє молодшою донькою Фото: Інстаграм vincentcassel

Для привітань дівчинка обрала чорно-біле фото на якому вони вдвох з батьком сидять поряд. В цей час Кассель хитро дивиться в об'єктив камери.

Донька Кассель не публічна особа, тому свій профіль в соціальних мережах закрила. Дівчина рідко з’являється на публіці.

Варто відзначити, що у Моніки Белуччі та Венсана Касселя є ще одна спільна донька 19-річна Дева. Дівчина також не дуже часто з’являється на публіці, хоч і займається модельним бізнесом.

Нагадаємо, Венсан Кассель поділився знімком нової дівчини.