Королевская шевелюра: как вернуть волосам густоту и объем после зимы, — трихолог

Красивые здоровые волосы — признак молодости и красоты, поэтому каждая женщина заботится о том, чтобы они были густыми, живыми и блестящими. Эксклюзивно для Фокуса, трихолог Ольга Пятун рассказывает о том, как восстановить волосы после зимы, вернув им густоту и блеск.

Весной проблема качества волос стоит особенно остро, ведь мы снимаем головные уборы, которые прятали наши локоны в течение всей зимы. Хочется выглядеть по-особенному, и именно волосы могут стать нашим украшением или, наоборот, испортить образ. После зимы мы часто замечаем, что волосы стали ломкими, редкими и тусклыми. О том, как вернуть густоту волос и снова стать обладательницей роскошной здоровой шевелюры, Фокусу рассказывает трихолог-реабилитолог, тритментолог, член ассоциации трихологов Украины Ольга Пятун.

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"Причин, почему так происходит, может быть несколько: простуды, грипп, ковид, дефицит витаминов, несбалансированный рацион, прием антибиотиков, стресс. Все это лишает ресурса наш организм и он аккумулирует макро- и микроэлементы для поддержки важнейших органов и систем. Волосы довольно энергозатратный орган, но не жизненно важный, поэтому организм на них экономит", — говорит трихолог.

В начале весны почти все сталкиваются с проблемой, так называемого, "сезонного выпадения" волос. Довольно часто после такого выпадения волосы медленно возобновляют рост и существенно теряют качество, ведь волосок формируется тонким и хрупким.

"В течение холодного периода года наши волосы страдали от колебаний температур, сухого воздуха, механического воздействия, поэтому потеряли блеск, эластичность, стали сухими и ломкими", — отмечает Ольга Пятун. "Но наука не стоит на месте и реабилитационная трихология предлагает целый комплекс процедур по улучшению состояния волос и поддержания их роста".

Реконструкция волос

Фото: Freepik

Трихолог отмечает, что восстановить качество длины волос, сделать их более крепкими, эластичными, послушными и блестящими помогут процедуры профессиональной салонной реконструкции. Более эффективными будут процедуры, которые позволяют мастеру работать системой активов. Это концентрированные растворы активных ингредиентов, из которых мастер делает коктейли для восстановления структуры волос для каждого клиента индивидуально, а уже следующим шагом применяет маски-реконструкторы, несмываемые средства. Такой подход позволяет быстрее увидеть накопительный эффект от процедуры и вернуть локонам природную силу.

Системам реконструкции, построенным исключительно на основе масок, понадобится больше времени и большее количество процедур для достижения желаемого эффекта.

"Какую реконструкцию лучше выбрать сможет посоветовать квалифицированный мастер после диагностики состояния волос. А вот как долго будет держаться процедура на волосах, зависит от первичного состояния волос, домашнего ухода и ваших привычек по их эксплуатации. Не пренебрегайте советами по уходу за волосами. Правильное мытье, нанесение индивидуально подобранных средств ухода, соблюдение времени выдержки, правильное расчесывание, сушка и укладка — залог длительного результата", — отмечает Ольга Пятун.

Консультация специалиста

Фото: Freepik

Что же делать, если волосы буквально сыпятся, а хвостик становится реже с каждым мытьем. В первую очередь, для того, чтобы оценить масштаб катастрофы необходимо исследовать кожу и длину волос трихоскопом, сделать контроль анализов на дефициты, проконтролировать гормоны, а также обратить внимание на хронические заболевания, если таковые имеются. Список необходимых анализов для контроля общего состояния сможет посоветовать трихолог после консультации. Единого списка для всех нет, ведь все очень индивидуально.

По результатам диагностики трихолог может подобрать индивидуально протокол для стимуляции роста волос. Препараты, частота их нанесения, длительность применения подбирается всегда индивидуально.

"Сейчас на рынке представлен большой выбор сывороток для нанесения на кожу, препаратов для мезотерапии, которые активно рекламируются и предназначены для стимуляции роста волос. Но я не советую выбирать препараты для стимуляции самостоятельно, под влиянием рекламы", — отмечает трихолог. "Бывают случаи, когда выпадение имеет аутоиммунный характер и любая стимуляция категорически противопоказана. В таких случаях стимуляция может, наоборот, ухудшить состояние, а лечение будет сложным и долгим".

Осторожно с экспериментами

Фото: Freepik

Часто женщины начинают экспериментировать, испытывая разнообразные народные методы, пытаясь самостоятельно вернуть волосам густоту.

"Ко мне также попадают клиенты после неудачных экспериментов с применением перечных настоек и агрессивных солевых скрабов, приготовленных собственноручно. И в таких случаях прежде чем начать работать с проблемой выпадения, мы устраняем последствия на коже (ожоги и раздражение). Поэтому, если вы столкнулись с выпадением волос, до подбора протокола стимуляции и препаратов обратитесь к специалисту", — советует Ольга Пятун.

Главное, не навредить

Чтобы иметь красивые здоровые волосы, за ними нужно ухаживать, регулярно посещать парикмахерскую, делать салонный уход и пользоваться косметикой, которые подходят вашему типу волос и соответствует индивидуальным особенностям.

"Поддержать рост волос и здоровье кожи головы в любой сезон помогут процедуры профессионального трихологического пилинга, детокс для кожи головы, массаж головы и шейно-воротниковой зоны. Эти процедуры очищают кожу, стимулируют кровообращение, способствуют дренажу лимфы, кожа головы быстро приобретает упругость, волосы растут упругими и крепкими. А для решения проблем, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к профессионалам, будьте здоровы и сияйте!", — советует трихолог.

Напомним, трихолог рассказала, от чего зависит появление седых волос.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.