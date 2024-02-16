Кейт Миддлтон "стабильно выздоравливает", — эксперт

Мама троих детей в январе 2024 года перенесла плановую операцию, которая до самой процедуры держалась в секрете. Сейчас она восстанавливается и вернется к обязанностям после Пасхи.

Кейт Миддлтон "стабильно выздоравливает" после операции на брюшной полости, которую она перенесла в начале 2024 года. Об этом королевский эксперт рассказала ОК.

42-летняя многодетная мама недавно даже отправилась в Норфолк, на восток от Англии, после восстановления в коттедже Аделаида в Виндзоре. Там семья Уэльских провела время с больным раком королем Великобритании Чарльзом III.

Эксперт Дженни Бонд говорит, что эта поездка была для принцессы "самым приятным изменением" после того, как 29 января 2024 года ее выписали из Лондонской клиники.

"Одна из самых больших красот Норфолка заключается в том, что до него так легко добраться из Лондона", — рассказывает Бонд.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Виндзор прекрасен, и у них, конечно, красивый дом. Но он также расположен на траектории полета Хитроу, и это может быть очень навязчивым", — добавила журналистка.

Она также рассказала, что у Уэльских "там живет немало друзей".

"Я думаю, что это очень обнадеживающе, что Кейт чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы совершить поездку в Сандрингем. Это свидетельствует о том, что она стабильно выздоравливает", — подчеркнула Бонд.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

"Кроме того, изменение, вероятно, будет очень приветствуется... те же четыре стены, видимо, становятся немного утомительными, когда ты восстанавливаешься, как она", — считает королевский эксперт.

Ожидается, что жена будущего британского суверена вернется к королевским обязанностям только после Пасхи 2024 года.

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