Принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям

Теперь у принца Арчи и принцессы Лилибет фамилия не Маунтбеттен-Виндзор, а Сассекские. Это решение уже раскритиковали королевские обрзреватели.

Принц Гарри и Меган Маркл решили использовать титул герцогов Сассекских в качестве фамилии своего четырехлетнего сына Арчи и двухлетней Лилибет вместо их фамилии при рождении Маунтбеттен-Виндзор, сообщает Times of London.

Решение пары позволить своим детям использовать титул Сассексов в качестве фамилии появилось после того, как они провели ребрендинг своего сайта, на котором представлены их королевские титулы и герб Великобритании. Источник сообщил британской газете, что дети были известны как Сассексы с момента коронации короля Карла III в мае 2023 года.

Теперь же, когда пара запустила свой сайт Sussex.com, об этом узнала широкая общественность.

"Реальность нового сайта очень проста — это центр работы, которую делают Сассексы, и это отражает тот факт, что после коронации короля семья впервые носит одну и ту же фамилию. Это большое дело для любой семьи. Это символизирует их объединение, и это момент гордости", – уверен источник.

А вот английский писатель Э.Н. Уилсон совершенно другого мнения и не разделяет восторга. По его словам, Меган нужны все титулы, гербы и все, что она может получить.

"Но, сменив фамилию, эта парочка эгоистов отрезала себя от семьи… Какой момент выбрать для смены имени. В то время, когда отец Гарри лечится от рака, а его невестка Кейт далеко не здорова, калифорнийская пара, похоже, решила громко и ясно дать сигнал: мы не принадлежим к одной семье, как Чарльз и Уильям.", – пишет он в колонке для Daily Mail.

Уилсон считает, что это решение, вероятно, навредит королю и по другим причинам.

"Отказываясь от имени Маунтбэттен-Виндзор, Сассексы фактически исключают лорда Маунтбеттена, наставник Чарльза, человека, которого он так почитал в юности, и который был убит в результате взрыва бомбы ИРА. Принц Филипп тоже наверняка был бы расстроен этим решением. Лорд Маунтбеттен был также его солдафонским дядей Луи", – рассуждает он.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл объяснила чиновникам, как правильно к ней обращаться.