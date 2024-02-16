"Никогда им не прощу": 82-летний композитор Игорь Поклад и его жена пострадали от атаки ВС РФ

Светлана Поклад как раз направилась к окну, чтобы его закрыть, когда ее отбросило взрывной волной. Однако даже псоле этого женщина нашла в себе силы помочь мужу спуститься в укрытие.

Украинский композитор 82-летний Игорь Поклад и его жена Светлана, который проживают в городе Ворзель (Киевская область) стали жертвами ракетной атаки российских военных в четверг, 15 февраля. Об этом Светлана Поклад написала на своей странице в Facebook.

Жена украинского композитора рассказала, что очень внимательно следит з всеми информационными сообщениями, которые касаются взлета российских военных самолетов и пусков ракет. Однако в ночь на 15 февраля она очень устала, уснула и проспала сигнал воздушной тревоги. Проснулась женщина от ощущения внутреннего беспокойства в 5:00 ("сработал мой звоночек") и сразу же прочитала, что Ворзелю угрожает ракетная опасность. Светлана Поклад подошла к окну, чтобы закрыть его (ночью женщине не хватало кислорода и она распахнула раму).

"Сначала крохотное что-то в небе, словно луна за облаками, а потом… безумный взрыв. Безумный!!! А небо красное… И меня ударило об раму, а потом отбросило на кровать. Снесло. Я успела понять — взрывная волна. Потом еще несколько взрывов чуть дальше", — написала Светлана Поклад.

Женщина не растерялась: сначала она приложила к поврежденной щеке лед, а потом начала помогать спускаться в убежище — подвал в доме — своему супругу Игорю Покладу. Вместе с хозяевами в подвал ушли также домашние кошки: животные тоже были напуганы громкими звуками и взрывами.

"Так что же я должна сказать. Мой прокол! Стопроцентный! Потому что… расслабились… "Шахеды" немного расслабили. А это баллистика. И это было страшно невероятно. Я им (российским оккупантам, — ред.) спуск мужа в подвал в эти дни никогда не прощу… Никогда!!! Что уж о маме покойной говорить, какая света две недели не видела тогда, весной 22-го… Мрази, уроды проклятые! Ненавижу", — поделилась эмоциями Светлана Поклад.

Жена известного украинского композитора рассказала, как пережила ракетную атаку ВС РФ 15 февраля Фото: Скриншот

В комментариях украинцы поддержали супругов Поклад и пожелали им скорейшего эмоционального восстановления после пережитого:

Боже, какой ужас! Берегите себя.

Боже, какой ужас. Желаю восстановления. Вы расслабились, потому что просто не могли иначе в этот день. На другой день будет все иначе. Вообще, вы молодец. Держитесь.

Не могу даже представить, что вы пережили.

Проконсультируйтесь с врачом по поводу контузии на всякий случай. Обнимаю.

Боже, как страшно! Светланочка – ты отважная и умная, героическая женщина. Пусть Господь хранит твою семью и Украину.

Отметим, что Игорь Поклад — советский и украинский композитор. Герой Украины (2021), народный артист Украины (1997), лауреат Шевченковской премии (1986). В 2022 году пережил обстрелы Ворзеля российскими войсками, был эвакуирован в числе других жителей поселка.

Напомним, 15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 26 ракет. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, а также в Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.