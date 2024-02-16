Принц Гарри даст откровенное интервью о болезни короля Чарльза

Сейчас принц находится в Канаде. И уже согласился обсудить свою жизнь с Меган и болезнь короля с ведущим "Доброе утро, Америка" Уиллом Ривом.

Принц Гарри появится в программе "Доброе утро, Америка". Ожидается, что герцог Сассекский расскажет о диагнозе рака у короля Чарльза. А также будет обсуждать свою личную жизнь. Сейчас Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде, где инспектируют горнолыжный курорт. Там будет тренировочный лагерь для спортсменов Игр непокоренных. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри впервые публично обсудит диагноз рака у короля Чарльза в новом телеинтервью с ведущим "Доброе утро, Америка" Уиллом Ривом.

Гарри и Меган Маркл провели неделю в Уистлере, Канада , принимая участие в различных зимних мероприятиях, включая бобслей и катание на лыжах в преддверии Игр непокоренных.

Принц Гарри катается на бобслее Фото: GettyImages

На прошлой неделе Гарри прилетел в Лондон, чтобы встретиться с отцом. Встреча продлилась всего 45 минут. Два дня спустя его видели на церемонии награждения НФЛ в Лас-Вегасе, прежде чем он и Меган перезапустили свой королевский веб-сайт. И оказались в центре скандала.

Помимо команды фотографов и зрителей, которые фиксировали каждое движение пары, за ними внимательно следила съемочная группа из "Доброе утро, Америка", которая, как предполагается, работает над сюжетом, посвященным Играм непокоренных.

Команду "Доброе утро, Америка" возглавляет ведущий Уилл Рив, сын актера Супермена Кристофера Рива. И он сопровождал Сассексов повсюду. А теперь опубликовал тизер интервью принца Гарри, которое выйдет в эфир сегодня вечером.

Принц Гарри и Меган Маркл в Канаде Фото: Getty Images

В описании обещано "совершенно новое интервью с принцем Гарри о его жизни с Меган, о том, как поживает его отец король Чарльз, и о его страсти к поддержке раненых воинов".

Напомним, в последние дни пара подверглась критике из-за своего нового веб-сайта Sussex.com, в частности из-за герба Меган, который, по мнению критиков, является нарушением их обещания, данного покойной королеве Елизавете, когда они резко отказались от королевских обязанностей.

Их решение сменить фамилии своих детей Арчи и Лилибет на Сассекс также вызвало недоумение среди королевских наблюдателей.

Эти шаги вызвали новый виток критики в адрес герцога и герцогини и возобновили призывы к лишению дуэта титулов.

Представитель пары уже заявил: "Мы снова и снова слышали, что для пары есть определенные возможности. Они все еще здесь. Они по-прежнему работают и следуют тому, во что верят, несмотря на постоянные вызовы и критику. Эта пара не будет разбита".

Пара уже посетила бобслейную трассу, а до этого Гарри и Меган начали поездку в Уистлер с визита на горнолыжные склоны, где к ним присоединилась съемочная команда.

Принц Гарри в Канаде Фото: GettyImages

Позже в тот же день паре удалось найти время, чтобы устроить романтический ужин в честь Дня святого Валентина в местном итальянском ресторане.

Позже пара встретилась с молодежными послами коренных народов, представляющими коренные канадские племена, на земле которых проходят Игры Непокоренных.

Напомним, в Канаде Меган Маркл впервые за долгое время появилась с своим обручальным кольцом на пальце. До этого она не носила его девять месяцев.