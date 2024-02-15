Меган Маркл впервые за долгое время надела свое обручальное кольцо

Жена принца Гарри не носила свое кольцо за 140 тысяч фунтов уже девять месяцев. По слухам, оно было в ремонте.

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Меган Маркл впервые за девять месяцев появилась на публике со своим обручальным кольцом с бриллиантом из Ботсваны. Ранее сообщалось, что она не носила кольцо за 140 тысяч фунтов якобы потому, что оно было в ремонте, потому что "оправа расшаталась". Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл днем ранее сопровождала принца Гарри на горнолыжном курорте Уистлер в Британской Колумбии. Там пара оценивала подготовку к Играм непокоренных, так как в следующий раз в программу соревнований войдут и зимние виды спорта, а этот горнолыжный курорт будет использоваться в качестве тренировочного лагеря к Играм непокоренных в следующем году.

Пока принц Гарри тестировал лыжи для людей с инвалидностью, его жена делала фото и общалась с журналистами.

Для выхода на лыжный склон Меган Маркл выбрала эффектный зимний наряд. Она надела стеганое кремовое пальто от Calvin Klein стоимостью 295 долларов поверх кашемирового джемпера от CO за 695 долларов.

Фото: GettyImages

А чтобы не замерзнуть на морозе, герцогиня Сассекская надела пару меховых ботинок от Sorel, получивших необычное название "Жанна Арктическая" и вязаную шапочку.

Тем не менее, потрясающее кольцо герцогини привлекло больше внимания. И вместо того, чтобы прикрыть руки перчатками, она с гордостью демонстрировала кольцо на пальце.

Меган Маркл и ее обручальное кольцо Фото: Getty Images

Меган не носила его с мая 2023 года. Не надевала на премьеру фильма о Бобе Марли на Ямайке и на гала-концерте Variety’s Power of Women в ноябре 2023 года. Инсайдеры сообщили, что оправа кольца расшаталась и оно нуждалось в ремонте.

Напомним, принц Гарри сделал предложение Меган в ноябре 2017 года, подарив кольцо из цельного желтого золота с тремя бриллиантами, но с тех пор Меган внесла в дизайн несколько изменений. Его стоимость – около 140 тысяч фунтов, но его сентиментальная ценность, несомненно, намного больше.

Ранее Гарри рассказывал о создании кольца Меган с помощью ювелиров Cleave and Company.

В индивидуальном дизайне был использован один бриллиант родом из Ботсваны (куда пара отправилась на второе свидание) и два камня поменьше из коллекции принцессы Дианы.

"Кольцо сделано из желтого золота, потому что оно нравится Меган. Основной камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты с обеих сторон — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы быть уверенным, что она будет с нами всегда", — рассказывал принц.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала свои обручальные кольца. У нее их 15. Дэвид Бекхэм решил, что одного кольца будет недостаточно.