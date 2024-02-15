Меган Маркл уперше за довгий час одягла свою обручку
Дружина принца Гаррі не носила свою каблучку за 140 тисяч фунтів уже дев'ять місяців. З чуток, вона була в ремонті.
Меган Маркл уперше за дев'ять місяців з'явилася на публіці зі своєю обручкою з діамантом із Ботсвани. Раніше повідомлялося, що вона не носила каблучку за 140 тисяч фунтів нібито тому, що вона була в ремонті, бо "оправа розхиталася". Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл днем раніше супроводжувала принца Гаррі на гірськолижному курорті Вістлер у Британській Колумбії. Там пара оцінювала підготовку до Ігор нескорених, оскільки наступного разу до програми змагань увійдуть і зимові види спорту, а цей гірськолижний курорт використовуватимуть як тренувальний табір до Ігор нескорених наступного року.
Поки принц Гаррі тестував лижі для людей з інвалідністю, його дружина робила фото і спілкувалася з журналістами.
Для виходу на лижний схил Меган Маркл обрала ефектне зимове вбрання. Вона одягла стьобане кремове пальто від Calvin Klein вартістю 295 доларів поверх кашемірового джемпера від CO за 695 доларів.
А щоб не замерзнути на морозі, герцогиня Сассекська одягла пару хутряних черевиків від Sorel, що дістали незвичайну назву "Жанна Арктична" і в'язану шапочку.
Проте приголомшлива каблучка герцогині привернула більше уваги. І замість того, щоб прикрити руки рукавичками, вона з гордістю демонструвала каблучку на пальці.
Меган не носила його з травня 2023 року. Не одягала на прем'єру фільму про Боба Марлі на Ямайці та на гала-концерті Variety's Power of Women у листопаді 2023 року. Інсайдери повідомили, що оправа каблучки розхиталася і вона потребувала ремонту.
Нагадаємо, принц Гаррі освідчився Меган у листопаді 2017 року, подарувавши каблучку з цільного жовтого золота з трьома діамантами, але відтоді Меган внесла до дизайну кілька змін. Його вартість — близько 140 тисяч фунтів, але його сентиментальна цінність, безсумнівно, набагато більша.
Раніше Гаррі розповідав про створення каблучки Меган за допомогою ювелірів Cleave and Company.
В індивідуальному дизайні використали один діамант родом з Ботсвани (куди пара вирушила на друге побачення) і два камені поменше з колекції принцеси Діани.
"Каблучка зроблена з жовтого золота, тому що воно подобається Меган. Основний камінь я привіз з Ботсвани, а маленькі діаманти з обох боків — з ювелірної колекції моєї матері, щоб бути впевненим, що вона буде з нами завжди", — розповідав принц.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала свої обручки. У неї їх 15. Девід Бекхем вирішив, що однієї каблучки буде недостатньо.