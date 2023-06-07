Бейонсе и Блейк Лайвли. Самые дорогие обручальные кольца знаменитостей

Иногда селебрити предпочитают сентиментальные чувства цене, но кольца некоторых знаменитостей просто поражают размером и ценой.

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Самым известным обручальным кольцом в мире бесспорно является кольцо принцессы Дианы, которое сейчас носит Кейт Миддлтон. Сапфир в обрамлении бриллиантов навсегда стал самым желанным дизайном обручального кольца. Цену его определить невозможно, потому что хоть оно и стоило принцу Чарльзу в 1981 году 28 тысяч фунтов стерлингов, но сейчас оно слишком известно, чтобы определить его стоимость. К слову, в наши дни (с учетом инфляции и прочего) — это свыше 110 тысяч фунтов.

Многие знаменитости также предпочитают обручальные кольца, которые будут вызывать у них сентиментальные чувства. Таким является кольцо Меган Фокс, которое ей подарил Machine Gun Kelly. Но некоторые селебрити предпочитают, чтобы их обручальные кольца поражали воображение и ценой и размером бриллианта. Так, ресурс Buzzfeed назвал 5 самых дорогих обручальных колец селебрити и 5 самых дешевых.

Бейонсе

Кольцо поп-дивы Бейонсе точно занимает почетное первое место. Jay-Z сделал предложение легенде музыки кольцом весом около 18 карат, разработанным Лоррейн Шварц.

Огромный бриллиант Бейонсе

Кольцо с огромным бриллиантом изумрудной огранки стоило не менее 5 миллионов долларов.

Блейк Лайвли

Помолвочное кольцо с овальным камнем весом 15 карат также было разработано Лоррейн Шварц.

Кольцо Блейк Лайвли (и другие ее кольца) Фото: Instagram blakelively

И Райану Гослингу оно обошлось в 2,5 миллиона долларов.

Дженнифер Лопес

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес с камнем изумрудной огранки за 1,8 миллионов долларов осталось ей на память от ее бывшего бойфренда Алекса Родригеса. Он подарил ей его в 2019 году.

Зеленый бриллиант Дженнифер Лопес Фото: Instagram tombachik

Но Бен Аффлек подарил ей кольцо с уникальным зеленым бриллиантом огранки кушон оттенка Fancy Intense Green весом в 8,5 карата в окружении двух трапециевидных прозрачных бриллиантов. Оценочная стоимость такого кольца не менее 5 миллионов долларов.

Пэрис Хилтон

Светская львица несколько раз была помолвлена, но в итоге вышла замуж за своего бойфренда Картера Реума.

Кольцо Пэрис Хилтон Фото: Instagram parishilton

Помолвка была на берегу океана, ее снимали профессиональные фотографы, и кольцо, созданное Жаном Дуссе, соответствовало моменту – 1 миллион долларов.

Сиара

С 2016 года Сиара замужем за квотербеком команды "Сиэтл Сихокс" Расселлом Уилсоном. И обручальное кольцо Сиары с бриллиантом огранки кушон и весом 16 карат стоило влюбленному спортсмену не менее 2,5 миллиона долларов.

Огромный бриллиант Сиары

А, что касается, самых недорогих обручальных колец, то тут первенство держит Памела Андерсон. Хоть она и была замужем пять раз, но не все мужья дарили ей кольца.

Памела Андерсон

Брак модели с рокером Томми Ли даже стал сериалом "Пэм и Томми". Экстравагантная пара обручилась тоже оригинально.

Татуировка-кольцо Памелы Андерсон

Кольцо-татуировка Пэм с именем жениха стоила от 50 до 300 долларов. После развода она сменила "Томми" на слово "Мамочка".

Холли Берри

Третий муж Холли Берри, если не считать ее долгие отношения с Габриэлем Обри, был с Оливье Мартинесом.

И золотое кольцо с изумрудом было сделано в финикийском стиле. Стоило оно 4400 долларов. Во время съемок в Мексике в 2015 году Берри его потеряла. А на следующий год брак распался.

Эмма Стоун

Актриса Эмма Стоун и режиссер Дейв Маккери поженились в 2020 году. И звезда "Ла-Ла Ленда" выбрала кольцо, которое можно носить каждый день, а не прятать в сейфе.

Эмма Стоун выбрала кольцо с жемчужиной Фото: соцсети

Оно украшено жемчужиной, разработано японским ювелирным брендом Kataoka и стоит 4780 долларов.

Мишель Обама

Жена бывшего президента США не снимая носит свое простое обручальное кольцо с небольшим бриллиантом.

У Мишель Обамы два кольца

Его стоимость – около 10 тысяч долларов. Барак подарил ей его в 1991 году — задолго до того, как он попал в Белый дом. Впрочем после 2017 года она стала появляться с более модным кольцом с бриллиантом квадратной огранки.

Присцилла Чан

Пусть состояние Марка Цукерберга составляет около 50 миллиардов долларов, но кольцо его жены Присциллы Чан – весьма скромное. Рубин и два бриллианта обошлись миллиардеру в 25 тысяч долларов.

Присцилла Чан носит скромное кольцо с рубином

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых дорогих королевских свадьбах в истории. Хоть свадьбы принца Чарльза, князя Альбера и кронпринца Фредерика и были дорогими, но свадьбу шейха Мохаммеда бин Заида бин Султана Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби превзойти им не удалось.