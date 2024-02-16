Принц Гарри на канадском курорте прокатился на бобслее со скоростью более 96 км в час (фото)

Герцогиня Меган Маркл сказала, что она "ни в коем случае" не будет заниматься таким экстремальным видом спорта.

Герцог Сассекский 15 февраля попробовал свои силы в бобслее во время визита с Меган Маркл на канадский горнолыжный курорт, чтобы отметить обратный отсчет года до Игр непокоренных, сообщает The Telegraph.

Пара была сфотографирована на горе, где толпа пела им "Боже, храни короля". Герцог дважды прокатился на скелетон-бобслее, разгоняясь по замерзшей трассе до скорости 96 километров в час.

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Когда принц закончил свой первый забег, зазвенели колокольчики, ему помогли сойти с трассы, он снял шлем и с улыбкой сказал, что "это должен делать каждый, это должно быть обязательно".

Фото: GettyImages

Меган ждала внизу трассы после обеих его пробежек. "Меган, тебе пора идти", — крикнул кто-то. "Ни в коем случае", — ответила она. Принц пошутил: "Давайте продолжим, пока не зашло солнце".

Фото: Getty Images

Фото: GettyImages

Кроме этого, в среду Гарри попробовал свои силы в адаптивном катании на лыжах, которое он позже назвал "странным".

Седьмые Игры для раненых ветеранов пройдут в Ванкувере и Уистлере с 8 по 16 февраля 2025 года. На этой неделе герцог и герцогиня совершают мини-тур по Канаде , чтобы отпраздновать юбилей мероприятия "Один год до конца".

Фото: GettyImages

Трехдневный визит стал первым совместным публичным появлением пары после того, как у короля Чарльза ІІІ диагностировали рак.

Ранее, 13 февраля сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал. На этот раз королевская семья грозится закрыть новый сайт супругов. Дворец опасается, что королевский титул, который пара использовала в названии и оформлении сайта, может быть коммерциализирован.