"Посоветую отойти подальше": Дженнифер Лопес призналась, что ревнует Бена Аффлека (фото)

Звездная пара разорвала отношения перед свадьбой. Спустя почти 20 лет Джей Ло и Бен воссоединились и поженились.

Во время выступления на Today with Hoda & Jenna 54-летняя американская актриса, танцовщица и модельер Дженнифер Лопес призналась, что испытывает ревность, когда женщины флиртуют с ее 51-летним мужем, актером Беном Аффлеком, сообщает Daily Mail.

Джей Ло и ведущая Хода Котб играли в веселую игру под названием "Это я… сейчас… или потом?". Используя таблички, чтобы ответить "Сейчас" или "Тогда", Дженнифер ответила на ряд вопросов о своей жизни, в том числе о том, "ревнует ли она, если кто-то пристает к вашей второй половинке".

Дженнифер немедленно показала табличку с надписью "Сейчас". Дженнифер сказала, что в случае, если кто-то оказывает знаки внимания Бену на ее глазах, она советует им "отойти подальше", но спокойным тоном.

"Прежде всего, я любовница, а не боец, но я дам им знать очень элегантным и женственным способом, чтобы они полностью отошли", — поделилась звезда.

Дженнифер также рассказала, что ей больше не нужно, чтобы последнее слово в споре с мужем оставалось за ней. Дженнифер призналась, что ей все еще иногда нравится задерживаться допоздна по работе или ради развлечения.

"Мне нравится работать допоздна. Мне нравится поздно приходить в студию и писать музыку. Мне нравится поздно ложиться спать, смотреть фильмы и тому подобное. Мне нравится гулять и танцевать на столах. И носить укороченные топы! она сказала", — поделилась певица.

Дженнифер и Бен, когда-то "идеальная" пара начала 2000-х, как известно, расстались в 2004 году после неудачной помолвки. Они поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженнифер объяснила, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы "понять себя", прежде чем "вселенная открылась" и позволила ей "воссоединиться со своим бывшим возлюбленным".

Напомним, 13 февраля сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт за $5 млн на открытии роскошной гостиницы в Дубае. Певица выглядела потрясающе в великолепном комбинезоне с воротником-хомутом. На этом событии кроме Лопес присутствовали и ряд других мировых знаменитостей.