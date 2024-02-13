Дженнифер Лопес дала концерт за $5 млн на открытии роскошной гостиницы в Дубае (фото)

Певица выглядела потрясающе в великолепном комбинезоне с воротником-хомутом. На этом событии кроме Лопес присутствовали и ряд других мировых знаменитостей.

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Известная американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес стала одной из главных звезд на открытии элитной гостиницы в Дубае, ОАЭ, под названием One&Only One Za'abeel, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 54-летняя артистке за ее выступление заплатили 5 миллионов долларов (более 188 млн гривен).

Сначала она прошлась по красной дорожке в роскошном платье, а потом вышла на сцену, чтобы исполнить для гостей свои хиты. Джей Ло выбрала для открытия гостиницы в самом центре Дубая выбрала изысканное черное платье от Giambattista Valli необычного кроя.

Фото: Getty Images

Образ она дополнила высокими бальными перчатками молочного оттенка, а также изумрудными серьгами Sartoro. В ходе выступления певица переоделась в блестящий комбинезон в стиле диско.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На этом событии кроме Лопес присутствовали и ряд других мировых знаменитостей, как, например, супермодели Наоми Кэмпбелл, актрисы Ванессы Хадженс, теннисистка Эмма Радакану, кинозвезда Идрис Эльба, музыкант Марк Ронсон, Джессика Дебрюйн, боксер Рамла Али, Джорджия Кольридж и Шанель Аян.

Это не первый раз, когда Дженнифер выступает в Дубае. Еще в марте 2024 года певица провела там грандиозный концерт во время чемпионата мира по футболу в Дубае на ипподроме Мейдан.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в рекламном кампейне. Артистка снялась для рекламы новой коллекции известного бренда. Она позировала с трендовыми моделями сумок.