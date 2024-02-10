Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в рекламном кампейне (фото)

Артистка снялась для рекламы новой коллекции известного бренда. Она позировала с трендовыми моделями сумок.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутую фигуру в рекламном кампейне. Снимками звезда сцены делится в Instagram с более 254 млн подписчиков.

Жена Бена Аффлека представила новую коллекцию сумок Spring 24 американского дома моды Coach. В частности, Джей Ло позировала с моделями Tabby и Cargo Tote. Стилизовал съемку Роб Зангарди. Сумки-тоуты сейчас находятся на пике своей популярности, ведь в них можно поместить много вещей.

На фото знаменитость предстала с распущенными волосами и в оливковом комплекте, который продемонстрировал ее стройную фигуру.

Дженнифер Лопес

"Вы любите Cargo Tote, Джей Ло любит Cargo Tote. Посмотрите, сколько у вас общего", — отметили представители бренда на своей странице.

Дженнифер Лопес

Сейчас Джей Ло готовится к релизу своего долгожданного альбома This Is Me...Now. Он появится 16 февраля 2024 года.

Сборник посвящен юбилею другого альбома This Is Me...Then, который вышел в 2004 году. В частности, певица перевыпустит песню Dear Ben, посвященную Бену Аффлеку, с которым они тогда встречались, однако впоследствии разошлись. В 2021 звезды таки примирились, а через год сыграли свадьбу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Напомним, Дженнифер Лопес носит украшения с посвящением Бену Аффлеку.

Также Фокус писал о новом клипе Джей Ло, который сняла одесситка Таню Муиньо.