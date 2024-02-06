Дженнифер Лопес демонстрирует любовь к Бену Аффлеку в украшениях (видео)

Звездная пара поженилась летом 2022 года. После этого Джей Ло неоднократно появлялась на публике с именными украшениями.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала еще одно именное колье, посвященное ее мужу Бену Аффлеку, 51, в видео ко Дню святого Валентина в Instagram.

"Поцелуй Купидона от меня вам. Мой день святого Валентина вдохновил на уход за кожей только с @JLoBeauty #ThisIsMeNow", — написала бизнес-леди, демонстрируя ожерелье с надписью "Аффлек", когда она наносила продукты своего бренда JLo.

В видео звезда сцены надела уютный красный свитер Wooden Ships с огромным белым рисунком сердца спереди, сочетая свой зимний образ с золотым ожерельем с ее новой фамилией и золотыми серьгами-кольцами.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

"Приближается мой любимый праздник в году, День святого Валентина, и я хотела сделать макияж в виде поцелуя Амура", — сказала она, начиная с того, что смешала увлажняющий крем J.Lo Beauty That Big Screen SPF 30 ($55) и бронзовое средство Star Filter ($39), которое придает коже теплое сияние.

Дженнифер Лопес

На протяжении последних лет Дженнифер демонстрировала много подобных дизайнов украшений, включая ожерелье с надписью "Бен" после того, как они снова начали встречаться в 2021 году, и другие с надписями "Миссис Аффлек", "Дженнифер и Бен" после их свадьбы 2022 года в Лас-Вегасе и Джорджии.

Дженнифер Лопес с именным ожерельем

Напомним, Джей Ло показала, какой маникюр сделать в начале весны 2024 года.

Также Фокус писал о стильном меховом пальто, которое продемонстрировала Дженнифер Лопес.