Дженнифер Лопес продемонстрировала гламурный ансамбль в светлых тонах (фото)

Выход артистки состоялся накануне релиза ее нового альбома. Она сделала ставку на гламур и светлые оттенки.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в гламурном белоснежном образе в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга Бена Аффлека выбрала для выхода на публику молочную шубу, которую надела поверх белого платья. Артистка также продемонстрировала пару блестящих серебристых ботинок на высоком каблуке. К вечернему образу она добавила ожерелье.

Волосы звезды сцены были собраны в пучок, а несколько прядей спадали по бокам ее лица. Она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Сейчас знаменитость готовится к выходу своего нового альбома "This Is Me ... Now". Несмотря на то, что музыкальный сборник она презентует только 16 февраля 2024 года, уже в январе певица выпустила трек "Can't Get Enough", а один из клипов на песню сняла украинка Таню Муиньо.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Новый альбом Лопес посвящен выходу ее музыкального сборника "This Is Me... Then" в 2004 году. К 20-летию альбома, в котором были посвящения Бену Аффлеку, Дженнифер порадует фанатов новыми песнями. Сообщалось, что она также выпустит трек "Dear Ben Pt. II".

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В начале 2000-х Аффлек и Лопес встречались и почти поженились, однако разошлись после помолвки.

В 2004 году певица вышла замуж за певца Марка Энтони. В 2008 году у супругов родилась пара близнецов — Эмма и Максимилиан, а в 2011 году они развелись.

Весной 2021 Аффлек и Лопес снова воссоединились, а через год поженились.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

