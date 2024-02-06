Экс-супруг Джей Ло вышел в свет с молодой женой (фото, видео)

Звездные супруги прибыли в Саудовскую Аравию. Они посетили соревнования по гонкам на электрических лодках.

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55-летний американский певец Марк Энтони и его молодая жена Надя Феррейра, 24, появились вместе на Чемпионате мира E1 в Саудовской Аравии. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета посетила соревнования по гонкам на электрических лодках в Джедде.

Жена Марка Энтони выбрала для появления изысканный розовый костюм в тонкую полоску и топ с сетчатой горловиной. Свой образ парагвайская модель соединила со стильными белыми кроссовками с бледно-розовыми бантами и надела эффектные серебряные серьги. К аутфиту молодая мама также добавила нежно-розовую сумочку.

Марк Энтони и Надя Феррейра

Между тем бывший возлюбленный Дженнифер Лопес был в бежевом костюме, добавив к образу белую рубашку и темно-синие брюки.

Надя Феррейра

Супруги, заключившие брак в начале 2023 года, объявили о рождении своего первого совместного ребенка в июне.

У певца есть семеро наследников, в том числе близнецы Макс и Эмма от бывшей жены Дженнифер Лопес, которая сейчас замужем за актером Беном Аффлеком. Джей Ло и ее бывший избранник состояли в браке с 2004 по 2014 годы.

Напомним, у Марка Энтони родился седьмой ребенок.

Также Фокус писал о свадьбе Марка Энтони и Нади Феррейры.