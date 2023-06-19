Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом (фото)

Марк Энтони показал первое фото новорожденного.

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54-летний американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал черно-белый снимок новорожденного. Малыша держит на руках звездный отец, судя по всему, еще в роддоме.

"Божественное время идеально. С Днем отца ❤️", — подписал публикацию музыкант.

Матерью ребенка стала 24-летняя парагвайская модель Надя Феррейра, на которой бывший муж Джей Ло женился в начале 2023 года.

Марк Энтони в седьмой раз стал отцом

"Я люблю вас, друзья ❤️", — написал в комментариях певец Малума.

"Привет, Марк. Благословения ❤️❤️❤️", "Поздравляю !! ❤️ Всем любви!", "Привет семьи ❤️", — оставляют свои пожелания фолловеры знаменитостей, а некоторые спрашивают о полу малыша.

Надя Феррейра

До этого у музыканта уже было шесть детей, двое из которых от союза с певицей Дженнифер Лопес — 15-летние близнецы Макс и Эмма. Сейчас Джей Ло замужем за актером Беном Аффлеком. Общих детей у пары нет. Они воспитывают наследников от прошлых браков.

Напомним, Марк Энтони расплакался на свадьбе с Надей Феррейрой.

Также Фокус писал о выходе Марка Энтони и его молодой возлюбленной на публику после новостей о беременности девушки.