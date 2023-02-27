Марк Энтони и Надя Феррейра появились на публике после новости о беременности модели

В конце января экс-супруг актрисы Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони женился в четвертый раз.

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Марк Энтони и его беременная жена Надя Феррейра посетили Univision Premio Lo Nuestro 2023 в Майами-Дейд Арена, отметив свой первый выход на красную дорожку с тех пор, как объявили, что ждут своего первого ребенка. Об этом пишет PageSix.

23-летняя парагвайская модель выглядела великолепно и сияла в бледно-лиловом платье с накидкой на одно плечо. Свой образ девушка дополнила серьгами и подходящим ожерельем. 54-летний музыкант обнимал животик своей супруги.

"Первая премия для малыша", — подписала она фотографию с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Позже той же ночью Энтони получил награду за альбом года и, как отмечает Today.com, он поцеловал свою жену, а затем ее животик, прежде чем отправиться на сцену.

[ + – ] Марк Энтони и Надя Феррейра Фото: Getty Images

Поблагодарив всех, кто участвовал в проекте, а также своих поклонников, музыкант в заключение сказал несколько слов для молодой супруги.

"Mami, te amo", — сказал он Феррейре по-испански.

Позже Энтони опубликовал фотографию модели, сделанную за кулисами, где она держала награду перед своим животом.

"Малыш тоже счастлив!" — подписал он снимок.

Напомним, в День влюбленных звездная пара — модель Надя Феррейра и музыкант Марк Энтони — сообщили приятную новость о беременности девушки в совместном посте в Instagram.

Объявление было сделано через две недели после того, как певец и бывшая 23-летняя мисс Парагвай поженились во время церемонии в Художественном музее Переса в Майами 28 января.

На небольшую церемонию явилось 250 гостей, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочкой Харпер, Сальма Хайек, Малума и другие знаменитости.

Брак с Надей Феррейрой уже четвертый для 54-летнего Марка Энтони. И второй с королевой красоты. Для модели это первый брак. С Энтони она познакомилась еще в 2016 году, когда подошла за автографом. Кроме того, у Марка 6 детей от предыдущих браков.

Также Фокус писал, что Марк Энтони не сдержал слез во время свадьбы с молодой невестой.