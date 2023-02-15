Бывший муж Джей Ло Марк Энтони и его супруга Надя Феррейра ждут ребенка
Всего через две недели после свадьбы пара объявила радостную новость.
Звездная пара — модель Надя Феррейра и музыкант Марк Энтони — сообщили приятную новость о беременности девушки в совместном посте в Instagram.
"Лучший подарок ко Дню Святого Валентина!!!", — трогательно подписали пост супруги.
На фото изображен животик Феррейры, на котором лежит ее рука и Энтони.
"Gracias Dios por esta Bendición tan grande en nuestras vidas", — написала пара по-испански, что примерно переводится как: "Спасибо, Бог, за это великое благословение в нашей жизни".
Объявление было сделано через две недели после того, как певец и бывшая 23-летняя мисс Парагвай поженились во время церемонии в Художественном музее Переса в Майами 28 января.
На небольшую церемонию явилось 250 гостей, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочкой Харпер, Сальма Хайек, Малума и другие знаменитости.
Брак с Надей Феррейрой уже четвертый для 54-летнего Марка Энтони. И второй с королевой красоты. Для модели это первый брак. С Энтони она познакомилась еще в 2016 году, когда подошла за автографом. Кроме того, у Марка 6 детей от предыдущих браков.
Также Фокус писал, что Марк Энтони не сдержал слез во время свадьбы с молодой невестой.