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Стиль життя

Колишній чоловік Джей Ло Марк Ентоні та його дружина Надя Феррейра чекають на дитину

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Фото: Instagram @nadiatferreira | Марк Ентоні та Надя Феррейра

Лише за два тижні після весілля пара оголосила радісну новину.

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Зіркова пара — модель Надя Феррейра та музикант Марк Ентоні — повідомили приємну новину про вагітність дівчини в спільному пості в Instagram.

"Найкращий подарунок до Дня Святого Валентина!!!" — зворушливо підписало пост подружжя.

На фото зображено животик Феррейри, на якому лежить її рука та рука Ентоні.

"Gracias Dios por esta Bendición tan grande en nuestras vidas, — написала пара іспанською, що приблизно перекладається так: — Спасибі, Боже, за це велике благословення в нашому житті".

Оголошення було зроблено за два тижні після того, як співак і колишня 23-річна міс Парагваю одружилися під час церемонії в Художньому музеї Переса в Маямі 28 січня.

На невелику церемонію з'явилися 250 гостей, серед яких були Девід Бекхем із сином Крузом і донькою Гарпер, Сальма Хаєк, Малума й інші знаменитості.

Шлюб із Надею Феррейрою — вже четвертий для 54-річного Марка Ентоні та другий із королевою краси. Для моделі це перший шлюб. Із Ентоні вона познайомилася ще 2016 року, коли підійшла за автографом. Крім того, Марк має 6 дітей від попередніх шлюбів.

Також Фокус писав, що Марк Ентоні не стримав сліз під час весілля з молодою нареченою.