Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Колишній чоловік Дженніфер Лопес усьоме став батьком (фото)

Марк Ентоні та Надя Феррейра, колишній чоловік дженніфер лопес, надя феррейра народила, сьома дитина марка ентоні
Фото: Getty Images | Марк Ентоні та Надя Феррейра

Марк Ентоні показав перше фото новонародженого.

Related video

54-річний американський співак Марк Ентоні усьоме став батьком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес опублікував чорно-білий знімок новонародженого. Малюка тримає на руках зірковий батько, судячи з усього, ще в пологовому будинку.

"Божий час ідеальний. З Днем батька ❤️", — підписав публікацію музикант.

Матірʼю дитини стала 24-річна парагвайська модель Надя Феррейра, з якою колишній чоловік Джей Ло одружився на початку 2023 року.

Марк Ентоні усьоме став батьком

"Я люблю вас, друзі ❤️", — написав у коментарях співак Малума.

"Вітаю, Марк. Благословення❤️❤️❤️", "Вітаю !! ❤️ Всім любові!", "Вітання сім'ї ❤️", — залишають свої побажання фоловери знаменитостей, а дехто питає про стать малюка.

Надя Феррейра

До цього у музиканта вже було шестеро дітей, двоє з яких від союзу зі співачкою Дженніфер Лопес — 15-річні двійнята Макс та Емма. Наразі Джей Ло одружена з актором Беном Аффлеком. Спільних дітей у пари немає. Вони виховують спадкоємців від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, Марк Ентоні розплакався на весіллі з Надею Феррейрою.

Також Фокус писав про вихід Марка Ентоні та його молодої коханої на публіку після новин про вагітність дівчини.