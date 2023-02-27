Марк Ентоні і Надя Феррейра з'явилися на публіці після новини про вагітність моделі

Наприкінці січня ексчоловік актриси Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні одружився вчетверте.

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Марк Ентоні та його вагітна дружина Надя Феррейра відвідали Univision Premio Lo Nuestro 2023 у Майамі-Дейд Арена, відзначивши свій перший вихід на червону доріжку відтоді, як оголосили, що чекають на свою першу дитину. Про це пише PageSix.

23-річна парагвайська модель виглядала чудово і сяяла у блідо-бузковій сукні з накидкою на одне плече. Свій образ дівчина доповнила сережками та відповідним намистом. 54-річний музикант обіймав животик своєї дружини.

"Перша премія для малюка", — підписала вона фотографію із заходу у своєму Instagram-акаунті.

Пізніше тієї ж ночі Ентоні отримав нагороду за альбом року і, як зазначає Today.com, він поцілував свою дружину, а потім її животик, перш ніж вирушити на сцену.

[ + – ] Марк Ентоні та Надя Феррейра Фото: Getty Images

Подякувавши всім, хто брав участь у проєкті, а також своїм шанувальникам, музикант на закінчення сказав кілька слів для молодої дружини.

"Mami, te amo", — сказав він Феррейрі іспанською.

Пізніше Ентоні опублікував фотографію моделі, зроблену за лаштунками, де вона тримала нагороду перед своїм животом.

"Малюк теж щасливий!" — підписав він знімок.

Нагадаємо, у День закоханих зіркова пара — модель Надя Феррейра та музикант Марк Ентоні — повідомили приємну новину про вагітність дівчини у спільному пості в Instagram.

Оголошення було зроблено за два тижні після того, як співак і колишня 23-річна міс Парагвай одружилися під час церемонії в Художньому музеї Переса в Маямі 28 січня.

На невелику церемонію з'явилося 250 гостей, серед яких були Девід Бекхем із сином Крузом та донькою Харпер, Сальма Гаєк, Малума та інші знаменитості.

Шлюб із Надею Феррейрою вже четвертий для 54-річного Марка Ентоні. І другий із королевою краси. Для моделі це перший шлюб. З Ентоні вона познайомилася ще 2016 року, коли підійшла за автографом. Крім того, Марко має 6 дітей від попередніх шлюбів.

Також Фокус писав, що Марк Ентоні не стримав сліз під час весілля з молодою нареченою.