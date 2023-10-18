Бывший муж Джей Ло вышел на публику с молодой женой (фото)

Марк Энтони и парагвайская модель Надя Феррейра поженились в начале 2023 года.

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55-летний американский певец Марк Энтони и его жена Надя Феррейра, 24, посетили FGI Night Of Stars в Нью-Йорке во вторник. 17 октября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший муж певицы Дженнифер Лопес, 54, и его избранница появились в отеле Plaza, когда Марку Энтони вручили гуманитарную награду.

Звездная пара, которая объявила о рождении своего первого общего ребенка в июне 2023 года, продемонстрировала чувства на публике, обнимаясь и держась за руки.

Феррейра была в розово-темно-синем платье из тафты с объемной юбкой и дизайном на одно плечо.

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Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом (фото)

Молодая мама дополнила вечерний образ парой блестящих сережек и сделала элегантную прическу.

Тем временем Марк выбрал стильный черный смокинг, который он соединил с расстегнутой белой рубашкой.

Надя Феррейра и Марк Энтони Фото: Getty Images

Актер получил гуманитарную награду за работу со своей благотворительной организацией Maestro Cares Foundation, целью которой является улучшение жизни обездоленных детей в Латинской Америке и США.

Надя Феррейра и Марк Энтони Фото: Getty Images

У Марка есть семеро детей, в том числе 15-летние близнецы Макс и Эмма от бывшей жены Дженнифер Лопес, которая сейчас замужем за Беном Аффлеком.

Дженнифер и Марк поженились в 2004 и развелись спустя 10 лет.

Надя Феррейра и Марк Энтони Фото: Getty Images

В День святого Валентина 2023 Надя и Марк объявили, что ждут первенца. А в июне у пары родился совместный малыш.

Напомним, что известно о 24-летней Наде Феррейре.

Также Фокус писал о свадьбе Марка Энтони и Нади Феррейры, состоявшейся в начале 2023 года.