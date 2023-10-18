Колишній чоловік Джей Ло вийшов на публіку з молодою дружиною (фото)

Марк Ентоні та парагвайська модель Надя Феррейра одружилися на початку 2023 року.

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55-річний американський співак Марк Ентоні та його дружина Надя Феррейра, 24, відвідали FGI Night Of Stars у Нью-Йорку у вівторок. 17 жовтня 2023. Про це пише Daily Mail.

Колишній чоловік співачки Дженніфер Лопес, 54, і його обраниця зʼявилися в готелі Plaza, коли Марку Ентоні вручили гуманітарну нагороду.

Зіркова пара, яка оголосила про народження своєї першої спільної дитини в червні 2023, продемонструвала почуття на публіці, обіймаючись та тримаючись за руки.

Феррейра була в рожево-темно-синій сукні з тафти з об’ємною спідницею та дизайном на одне плече.

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Колишній чоловік Дженніфер Лопес усьоме став батьком (фото)

Молода мама доповнила вечірній образ парою блискучих сережок та зробила елегантну зачіску.

Тим часом Марк вибрав стильний чорний смокінг, який він поєднав із розстебнутою білою сорочкою.

Надя Феррейра та Марк Ентоні Фото: Getty Images

Актор отримав гуманітарну нагороду за роботу зі своєю благодійною організацією Maestro Cares Foundation, метою якої є покращення життя знедолених дітей у Латинській Америці та США.

Надя Феррейра та Марк Ентоні Фото: Getty Images

У Марка є семеро дітей, зокрема 15-річні близнюки Макс і Емма від колишньої дружини Дженніфер Лопес, яка наразі одружена з Беном Аффлеком.

Дженніфер і Марк одружилися в 2004 і розлучилися через 10 років.

Надя Феррейра та Марк Ентоні Фото: Getty Images

У День святого Валентина 2023 Надя та Марк оголосили, що чекають на первістка. А в червні в пари народився спільний малюк.

Нагадаємо, що відомо про 24-річну Надю Феррейру.

Також Фокус писав про весілля Марка Ентоні та Наді Феррейри, що відбулося на початку 2023 року.